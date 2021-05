De Nederlander Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty-Gobert) heeft maandag de derde etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven.

Na 190 kilometer tussen Biella en Canale, met onderweg enkele hellingen, bleef de 27-jarige Nederlander als enige overblijver van een lange vlucht het aanstormende peloton voor en zo bezorgde hij Intermarché - Wanty-Gobert de eerste zege van het jaar en tevens de eerste zege in een grote wielerronde. Voor de Belgische teams is het de tweede dag op rij feest, na de ritoverwinning van zondag van Tim Merlier voor Alpecin-Fenix.

Enkele tellen later won de Italiaan Davide Cimolai de spurt van het peloton van Peter Sagan en Elia Viviani. Gianni Vermeersch werd beste Belg op een zesde plaats. De Italiaan Filippo Ganna, zaterdag winnaar van de openingstijdrit, blijft leider.

De vierde rit in de Giro brengt het peloton dinsdag over 187 kilometer van Piacenza naar Sestola.

