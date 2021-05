Andrea Vendrame heeft donderdag de twaalfde etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 26-jarige Italiaan haalde het na 212 kilometer in een sprint met twee voor de Australiër Chris Hamilton. Vendrame en Hamilton waren overblijvers van een vroege vlucht.

De Italiaan Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) werd vijftien seconden later derde, voor de Nieuw-Zeelander George Bennett (Jumbo-Visma). De roze trui van Egan Bernal (Ineos Grenadiers) kwam nooit in gevaar. De Colombiaan finishte in het peloton op meer dan tien minuten, met ook Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

Ook Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) en Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS) maakten aanvankelijk deel uit van de vroege vlucht van zestien renners in deze twaalfde etappe, maar moesten op het heuvelachtige parcours ruim voor de aankomst afhaken.

Vrijdag wacht de renners een volledig vlakke etappe van 198 kilometer tussen Ravenna en Verona, mogelijk de laatste kans in deze Giro voor de sprinters.

