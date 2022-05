Koen Bouwman heeft vrijdag de zevende etappe, een 196 kilometer lange bergrit van Diamante (Calabrië) naar Potenza (Basilicata), in de 105e Giro d'Italia gewonnen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma was de snelste van een kopgroep van vier, met daarbij drie Nederlanders. Bauke Mollema werd tweede, de Italiaan Davide Formolo derde en Tom Dumoulin vierde.

Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) finishte in een eerste peloton op 2:59 en behield de roze leiderstrui. De 24-jarige Spanjaard heeft 38 seconden voor op de Duitser Lennard Kämna. De Estlander Rein Taaramäe is op 1:02 derde. Mauri Vansevenant heeft als vijfde 1:51 goed te maken.

De zevende etappe ging nog niet door het hooggebergte, maar was toch goed voor ruim 4.500 hoogtemeters. De rit stond bij veel aanvallers met stip aangeduid in de agenda. Met vier beklimmingen, waarvan één van eerste categorie, was ze immers een flink stuk te zwaar voor de sprinters en voor klassementsrenners was de finale dan weer net te makkelijk om grote verschillen te slaan.

Weinig verrassend startte de dag dus met een spervuur aan aanvalspogingen, waarbij onder meer specialist Thomas De Gendt en voormalig rozetruidrager Mathieu van der Poel gretig met de inspanningen strooiden, net als de jonge Waal Sylvain Moniquet. Zelfs olympisch kampioen Richard Carapaz, de topfavoriet voor eindwinst, ging even voor het snel kleiner wordende peloton uit rijden.

Het duurde een zeventigtal kilometer tot de wedstrijd in een vaste plooi viel en de rust terugkeerde in het peloton. Zeven renners waren er met bijzonder veel inspanningen in geslaagd een vlucht op te zetten. Daarbij geen Belgen, maar wel liefst vier Nederlanders: Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Koen Bouwman en Wout Poels,. Zij hadden het gezelschap van de Italianen Davide Villella, Davide Formolo en Diego Camargo.

Bouwman was voorin de best geplaatste renner, met 5:30 achterstand op rozetruidrager Juan Pedro Lopez. Die liet zijn ploegmaats het tempo hoog houden in het peloton. Mollema, ook een ploeggenoot van Lopez, kon daardoor voorin de benen sparen. En dat kwam goed van pas op de slotklim, met top op 25 kilometer van de aankomst: daar toonden Dumoulin, Mollema en Formolo zich vooraan de sterkste klimmers. Bouwman kon net voor de top van de klim ternauwernood weer aansluiten bij de drie, maar in de finale trok hij de controle autoritair naar zich toe. Terwijl ploegmaat Dumoulin het moeilijk kreeg, counterde Bouwman alle prikken van Mollema en Formolo. In de sprint bergop maakte Bouwman, die doorgaans moet knechten voor zijn kopmannen, het met brio af. Hij haalde het met duidelijke voorsprong voor Mollema en Formolo, goed voor zijn tweede profzege, ook de vorige boekte hij in de de WorldTour. In 2017 won hij een rit in het Critérium du Dauphiné. Bouwman is ook de nieuwe leider in het bergklassement. In de strijd voor het algemeen klassement kwamen er in de finale geen aanvallen meer bij de favorieten. Een uitgedund peloton, met daarin de belangrijkste klassementsrenners, finishte op net geen drie minuten van de vluchters.

De achtste etappe start en eindigt zaterdag in Napels. Na 153 kilometer over een geaccidenteerd parcours wordt daar een sprint met een uitgedund peloton verwacht. Zondag trekken de renners weer de bergen in, voor een 191 kilometer lange tocht naar de gevreesde Blockhaus.

