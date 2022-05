De vierde etappe van de Giro is dinsdag gewonnen door Lennard Kämna. De Duitser troefde Juan Pedro Lopez af op de beklimming van de Etna en pakt het roze over van Mathieu van der Poel.

Maandag stond er voor de renners al een eerste rustdag op de agenda, die nodig was om het peloton van Hongarije - waar de eerste drie ritten op het programma stonden - naar Sicilië te brengen. Dinsdag volgde meteen de eerste bergrit: 172 kilometer van Avola naar de slotklim op de Etna.

Kämna en Lopez reden in het slot samen richting finish en gingen onder elkaar uitmaken wie de ritzege op zak zou steken. De Spanjaard zette zijn sprint niet volledig foutloos aan en de Duitser profiteerde. Lopez kon zich wel troosten met de leiderstrui. De Est Rein Taaramäe van Intermarché-Wanty-Gobert reed ruim een halve minuut later naar de derde plaats, voor Sylvain Moniquet en Mauri Vansevenant.

De vijfde rit voert het peloton woensdag over 174 kilometer van Catania tot Messina.

