Giro: vluchter Santiago Buitrago zegeviert in 17e etappe, Carapaz blijft leider

In de Giro d'Italia heeft Santiago Buitrago woensdag de mooiste zege uit zijn carrière behaald. De 22-jarige Colombiaan kwam solo aan in Lavarone. Richard Carapaz blijdt ook na de 17e etappe in het roze.

