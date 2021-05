Simon Yates heeft vrijdag de negentiende rit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Colombiaan Egan Bernal werd derde en behoudt de leiderstrui op twee dagen van het einde van de Giro.

Quinten Hermans koos vroeg in de etappe voor de vlucht vooruit en kreeg naast ploegmakker Andrea Pasqualon ook Larry Warbasse, Mark Christian, Giovanni Aleotti en Nicola Venchiarutti mee. Hun maximale voorsprong werd nooit groter dan vier minuten. Het peloton behield de controle en Hermans en co werden op 8 km van de aankomst ingehaald.

Op de steile slotklim was het Yates die al snel de touwtjes in handen nam. De Brit reed weg van zijn concurrenten en behield aan de aankomst 11 seconden op nummer twee Almeida en 28 seconden op Bernal. De Colombiaan nam vijf extra seconden op zijn eerste achtervolger, de Italiaan Damiano Caruso.

Zaterdag wacht de renners in de Giro een laatste bergetappe. Dan moeten tussen de start in Verbania en de aankomst boven op Alpe Motta 164 kilometers overbrugd worden. Zondag eindigt de Giro met een individuele tijdrit van 30,3 kilometer tussen Senago en Milaan.

