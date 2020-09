De Tour de France kan gewoon doorgaan met de 165 renners, want de tests op maandag brachten geen enkel positief geval aan het licht. Dat melden verschillende media.

Op een officiële mededeling is het vooralsnog wachten, maar volgens enkele Belgische media zouden de 165 overgebleven en alle stafleden negatief getest hebben op corona. Het peloton kan dus opnieuw rustig ademenen en beginnen aan de tiende etappe in de Tour die de renners van Île d'Oléron naar Île de Ré brengt.

Bij Deceuninck-Quick-Step was het wel even spannend toen een ambulance werd gespot aan het hotel. Blijkbaar zou er iets fout zijn gegaan bij de test van de buschauffeur die dat even moest overdoen.

'Zoals jullie al weten, is een lid van onze omkadering vanochtend opgehaald door een ambulance', aldus een bericht van het Belgische team. 'Er is in het laboratorium een fout gemaakt met zijn eerste test. Dus is er vanochtend een tweede test uitgevoerd. Het resultaat daarvan is negatief wat betekent dat we vanochtend gewoon van start kunnen gaan.'

Op een officiële mededeling is het vooralsnog wachten, maar volgens enkele Belgische media zouden de 165 overgebleven en alle stafleden negatief getest hebben op corona. Het peloton kan dus opnieuw rustig ademenen en beginnen aan de tiende etappe in de Tour die de renners van Île d'Oléron naar Île de Ré brengt. Bij Deceuninck-Quick-Step was het wel even spannend toen een ambulance werd gespot aan het hotel. Blijkbaar zou er iets fout zijn gegaan bij de test van de buschauffeur die dat even moest overdoen.'Zoals jullie al weten, is een lid van onze omkadering vanochtend opgehaald door een ambulance', aldus een bericht van het Belgische team. 'Er is in het laboratorium een fout gemaakt met zijn eerste test. Dus is er vanochtend een tweede test uitgevoerd. Het resultaat daarvan is negatief wat betekent dat we vanochtend gewoon van start kunnen gaan.'