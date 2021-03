Hoewel Siena sinds kort een rode zone is in Italië, ziet het er nog altijd naar uit dat de Strade Bianche zaterdag, voor dames en heren, zal plaatsvinden. Dat blijkt uit navraag bij organisator RCS.

De Italiaanse overheid werkte met kleurcodes: wit, geel, oranje en rood om gebieden te categoriseren. Code rood is het strengst van allemaal en houdt onder meer in dat verplaatsingen verboden zijn, ook binnen de eigen gemeente, behalve voor professionele redenen, gezondheidsredenen of noodsituaties. Winkels, behalve voedingswinkels, zijn gesloten, net zoals bars en restaurants.

Sinds zaterdag is Siena ingekleurd met een rode code na een stijging van de Covid-19 besmettingen in de regio en dat nog tot maandag 8 maart, maar dat heeft voorlopig geen gevolgen voor de organisatie van de wedstrijd. Dat blijkt uit navraag bij organisator RCS.

'Op dit moment gaan we ervan uit dat de wedstrijd doorgaat', klinkt het bij RCS. 'Alles is klaar om de wedstrijd te organiseren. Natuurlijk met dit virus kan vanalles gebeuren, maar op dit moment hebben we nog geen bericht gehad dat de wedstrijd niet zou mogen plaatsvinden. Ook al is Siena nu code rood, dat heeft geen impact op de koers, alleen op het publiek.'

