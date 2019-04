'Greg Van Avermaet is goed en zijn team is klaar voor zondag'

Greg Van Avermaet start zondag voor de dertiende keer in de Ronde van Vlaanderen en hoopt dat het dit jaar eindelijk prijs is. Volgens CCC-ploegleider Valerio Piva is het team klaar om Greg naar winst de loodsen.

Net voor een trainingstocht met het team op vrijdagvoormiddag blikte Greg Van Avermaet, tijdens een persconferentie, vooruit naar de 103e Ronde van Vlaanderen. Dé wedstrijd die hij absoluut wil winnen en toevoegen aan zijn nu al rijk gevuld palmares. De 33-jarige Waaslander weet ook dat de concurrentie groot is, maar gaat uit van zijn eigen kunnen.

'De conditie is perfect. Zelfs misschien zo goed dat ik de Ronde van Vlaanderen nu eindelijk eens kan winnen', lachte de CCC-kopman. 'Ik hou alvast een goed gevoel over aan de voorgaande koersen en ik denk dat ik capabel ben om mee te strijden voor de zege. Er is dit jaar veel concurrentie maar is dat niet elk jaar het geval? Iedereen werkt naar deze Ronde van Vlaanderen toe, iedereen wil zondag schitteren.'

Het palmares van olympisch kampioen Van Avermaet vertoont nog één groot manco, de Ronde. Al drie keer stond hij op het podium maar nog nooit op de hoogste trede. 'Winnen in de Ronde van Vlaanderen is sinds mijn jonge jaren altijd een doel geweest. Elk jaar probeerde ik deze koers te winnen maar ik ben er nog niet in geslaagd.

'Lukt het zondag opnieuw niet, dan heb ik nog wel enkele kansen. Op dit niveau kan ik nog wel een paar jaar mee. De Ronde van Vlaanderen is en blijft mijn lievelingskoers, een klassieker in mijn eigen streek. Ik start in Antwerpen voor de dertiende keer. Hopelijk levert dat getal geluk op.'

'Team is klaar'

Een pak ereplaatsen behaalde Valerio Piva al met Greg Van Avermaet in de Ronde van Vlaanderen. Piva hoopt dat het dit jaar wel eens echt prijs is voor de Waaslander. Binnen Team CCC hebben ze niets aan het toeval overgelaten. Het parcours werd voldoende verkend, de conditie van Greg Van Avermaet werd perfect opgebouwd naar komende zondag en volgens de ploegleiding is het team in staat de kopman zo lang mogelijk bij te staan in de finale van 'Vlaanderens Mooiste'.

'De Ronde van Vlaanderen is dé koers van Greg Van Avermaet. Hopelijk kan hij die eens winnen. Greg is goed en sterk. Het team is klaar. Zondag moet het gebeuren.

'Iedereen heeft het erover dat de ploeg rond onze kopman niet sterk genoeg zou zijn. Wij hebben natuurlijk de luxe niet, zoals ze bij Deceuninck-Quick.Step wel hebben, dat in de ultieme finale er nog enkele renners bij Greg zouden kunnen zitten. Anderzijds, noem mij eens een tweede ploeg op naast die van Lefevere wie dat wel heeft of kan', vraagt Piva zich af.

Greg Van Avermaet krijgt drie Belgen in steun. Wat is hun taak? 'Gijs Van Hoecke, Guillaume Van Keirsbulck en Nathan Van Hooydonck hebben de opdracht gekregen zo lang mogelijk bij Greg te blijven. Maar die opdracht hebben wij ook de andere jongens toebedeeld.

'Wij hebben een plan in ons hoofd hoe de verdeling van het werk eruitziet, maar dat ga ik nu niet naar voor brengen. Het komt erop aan onze kopman met zo weinig mogelijk energieverlies naar Oudenaarde te laten rijden om dan in de finale uit te halen', vervolgt Piva.

Er zijn een pak favorieten en daar is Greg Van Avermaert er zeker één van. 'Mijn lijstje kandidaat-winnaars voor de Ronde bestaat, naast Greg, uit Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Bob Jungels, Zdenek Stybar, Niki Terpstra en Peter Sagan. Laatstgenoemde liet nog niet te veel in zijn kaarten kijken, met Sagan weet je echter nooit. Hij is wat een mysterie.'