Greg Van Avermaet heeft al een nieuw team gevonden voor volgend seizoen. Het tekent een contract voor drie jaar bij het AG2R-La Mondiale van Oliver Naesen.

De 35-jarige regerende olympische kampioen verlaat aan het einde van het seizoen CCC en gaat vanaf 1 januari 2021 aan de slag bij zijn nieuwe ploeg, die vanaf dan als AG2R-Citroën Team door het leven zal gaan. Naast Van Avermaet tekende ook Michaël Schär een contract voor drie jaar bij AG2R. Net als onze landgenoot komt de 33-jarige Zwitser begint komend jaar over van CCC.

Vorige week werd al duidelijk dat Van Avermaet op het einde van het seizoen CCC zou verlaten. Het team van Jim Ochowicz verliest in 2021 immers zijn hoofdsponsor CCC en daardoor is het voortbestaan bedreigd. Met AG2R, waar onze landgenoten Oliver en Lawrence Naesen, en Stijn Vandenbergh onder contract liggen, kwam er al snel een oplossing uit de bus.

'Ik ben blij en gemotiveerd om aan een nieuw avontuur te beginnen, na tien mooie jaren onder de hoede van Ochowicz', liet Van Avermaet weten in een mededeling van het team. 'Teammanager Vincent Lavenu toonde vertrouwen in mij en ik zal er alles aan doen om dat terug te betalen met goede resultaten. Mijn doel is altijd hetzelfde: koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix proberen te winnen, en daarnaast mikken op ritten in de Ronde van Frankrijk of er de gele trui zolang mogelijk dragen. Ook naar de samenwerking met Oliver Naesen, interessant met het oog op de klassiekers, kijk ik uit.'

Bardet naar Sunweb

Ook aan de uitgaande zijde, kwam er maandag nieuws van AG2R. Romain Bardet verlaat na dit seizoen namelijk de Franse formatie voor Sunweb, het team van Tiesj Benoot. De Franse ronderenner is toe aan een nieuwe uitdaging.

Bardet start elk seizoen met dezelfde ambitie, namelijk eindwinst in de Ronde van Frankrijk. In 2016 en 2017 was hij er telkens dichtbij, met respectievelijk een tweede en derde plaats, maar de laatste twee jaren bleven de resultaten uit, al te vaak na een inzinking in een etappe. Vorig seizoen pakte hij wel nog de bolletjestrui.

'Bij Sunweb krijg ik de kans om te starten zonder specifieke verwachtingen. Daarentegen zullen we er werken om de basis te versterken, om een betere atleet te worden', aldus Bardet in een mededeling van zijn nieuwe ploeg. 'Deze nieuwe uitdaging komt op het ideale moment in mijn carrière en ik kijk er dan ook naar uit om met deze beloftevolle groep aan de slag te gaan.'

