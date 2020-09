Greg Van Avermaet (35) neemt zondag in Imola voor de veertiende opeenvolgende maal deel aan het wereldkampioenschap op de weg voor profs. In moderne wielertijden is zijn reeks ongezien.

Al sinds zijn debuutjaar bij de elite in 2007, als lid toen van Predictor-Lotto, zit Greg Van Avermaet in de Belgische WK-selectie.

Bovendien haalde hij in zijn dertien WK's tot nu toe ook télkens de finish, met twee vijfde plaatsen (in 2010 in Geelong en in 2014 in Ponferrada) als beste resultaat, en verder nog drie toptienplaatsen (tiende in 2016, zesde in 2017 en achtste in 2019).

Gouden Greg zit intussen zelfs al aan zestien opeenvolgende WK's, want als belofte nam hij, in 2005 en 2006, ook deel.

Zijn reeks bij de profs kan geen enkele andere actieve renner voorleggen, niemand komt zelfs in de buurt. De Noor Edvald Boasson Hagen nam tot en met 2019 aan twaalf WK's op een rij deel, maar is nu niet geselecteerd.

De laatste renner die zo'n serie van veertien opeenvolgende WK's bij de elite neerzette was Michael Boogerd, van 1994 tot 2007, maar wel met drie opgaves en drie geschrapte resultaten wegens dopinggebruik.

Gilbert

Slechts twee renners hebben al evenveel of meer deelnames aan een wereldkampioenschap voor profs op hun palmares als/dan Greg Van Avermaet:

Alejandro Valverde met, na zondag, ook veertien WK-starts, maar niet op een rij (hij miste de edities van 2017, 2016, 2011 en 2010, wegens een zware blessure en een dopingschorsing).

En Philippe Gilbert was al vijftien keer lid van de Belgische WK-selectie bij de elite, maar ook geen ononderbroken reeks: hij ontbrak in 2016 en 2018, en ook dit jaar, mede door zijn val in de Tour, waar Gilbert zijn knieschijf brak.

Om het all time-record van opeenvolgende WK's bij de profs te verbeteren zal de 35-jarige Van Avermaet nog een tijdje moeten koersen: dat record staat op naam van Raymond Poulidor, met achttien wereldkampioenschappen op een rij (van 1960 tot 1977, met slechts één opgave).

