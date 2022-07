Dylan Groenewegen (BikeExchange Jayco) heeft de derde rit in de Ronde van Frankrijk (2.UWT) op zijn naam geschreven. De Nederlander bleef zondag na 182 kilometer tussen Vejle en Sønderborg in de massaspurt Wout van Aert en Jasper Philipsen voor.

Wout Van Aert (Jumbo-Visma), die voor de derde rit op rij net naast de zege greep, blijft leider in het algemene klassement. Zijn voorsprong is iets groter geworden.

De laatste Tour-etappe op Deens grondgebied trok opnieuw massa's toeschouwers naar de kant van de weg. Die konden zich opwarmen aan de solovlucht van thuisrenner Magnus Cort Nielsen. De bolletjestrui zette net als zaterdag meteen na de start een ontsnapping op, kreeg deze keer niemand mee in steun, en zette dan maar op zijn eentje verder. Op de drie beklimmingen van vierde categorie onderweg verdubbelde Cort Nielsen zijn puntentotaal in het bergklassement, aangemoedigd door een uitzinnige mensenmassa.

Door het zo goed als vlakke parcours en de matige wind leken de sprinters op voorhand alweer aan zet. Aan de tussensprint onderweg konden ze achter de rug van Cort Nielsen al een eerste keer de benen strekken. Gegangmaakt door ploegmaat Christophe Laporte won Wout van Aert dat spurtje. Zo pakte de Kempenaar in zijn strijd voor de groene trui zeventien extra punten. Fabio Jakobsen wipte naar vijftien punten.

Na een vlucht van drie uur werd Cort Nielsen kort na de laatste helling weer ingelopen door een compact peloton, dat door het gebrek aan wind niet meer versplinterde. Niets leek zo een tweede massasprint in de weg te staan, maar bij het ingaan van de laatste tien kilometer deed een grote valpartij op een versmald stuk van het parcours het peloton toch in twee stukken breken. Damiano Caruso en Jack Haig van het veelbesproken Bahrain-Victorious waren de belangrijkste klassementsrenners in groep 2. Zij speelden 39 seconden kwijt, net als Chris Froome, Guillaume Martin en Rigoberto Uran.

Foeteren

In de slotkilometers maakte de sprinttrein van Quick-Step Alpha Vinyl veel indruk, maar kopman Fabio Jakobsen verloor bijzonder veel van zijn snelheid in de laatste bocht en speelde zo geen rol van betekenis in de sprint. Daarin lag Van Aert tijdlang op kop, maar op de streep werd hij nog net geremonteerd door Groenewegen, die het met kleine voorsprong haalde voor Van Aert, Jasper Philipsen (derde) en een foeterende Peter Sagan (vierde). Jakobsen werd nog vijfde, Caleb Ewan (negende) speelde voor de tweede dag op rij geen hoofdrol.

Dankzij zijn derde tweede plaats in evenveel dagen krijgt Van Aert nog eens zes bonificatieseconden achter de naam, en daardoor zit hij nog iets steviger in de gele leiderstrui. In het algemene klassement heeft hij nu zeven seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger, tijdritwinnaar Yves Lampaert. Tadej Pogacar is derde op 0:14.

In het puntenklassement voor de groene trui breidt Van Aert zijn voorsprong op eerste achtervolger Jakobsen uit tot zeventien punten.

Maandag maakt de Tour tijdens zijn eerste rustdag de oversteek naar Frankrijk. Dinsdag wacht tussen Duinkerke en Calais een etappe van 171 kilometer die lange tijd flirt met de Belgische grens. Willen de ploegen van de snelle jongens opnieuw een sprint, dan zullen ze moeten afrekenen met zes hellingen van vierde categorie en de aan de wind blootgestelde finale langsheen de kustlijn.

'Mentaal zwaar'

Daags na de ritzege van Fabio Jakobsen heeft de andere hoofdrolspeler van de dramatische valpartij in de Ronde van Polen 2020 dus een sprintetappe gewonnen in de Tour de France. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) blikte in zijn eerste reactie na winst in de derde rit terug op de moeilijke periode.

Een emotionele Groenewegen na de aankomst. © Belga

Groenewegen was de renner die toendertijd in Polen Jakobsen loodzwaar ten val had gebracht door een gevaarlijk manoeuvre, en kreeg nadien heel veel over zich heen. Het is voor het eerst sinds toen dat de 29-jarige Nederlander terug is in de Tour. 'Het was een lange weg"' beaamde hij. 'Ik wil mijn ploeg bedanken, mijn familie en mijn vrienden, om me in een goeie vorm terug naar de Tour te brengen. Fysiek is die terugkeer niet moeilijk geweest, mentaal uiteraard wel. Dit is voor mijn vrouw en mijn zoon, bij wie ik was na alles wat er is gebeurd. Dit betekent veel voor me.'

'Gisteren (toen Groenewegen achtste werd in de eerste massasprint, red.) was ik een beetje boos op mezelf. Vandaag zaten we ook een keer ingesloten, en was ik betrokken bij de valpartij op negen kilometer van de finish. Maar ik werd weer in positie gebracht, en we bleven kalm. En op het einde bracht Amund (ploegmaat Grondahl Jansen, red.) me in een hele goeie positie in de laatste bocht. Ik had het wat moeilijk in die bocht, maar op de streep volstond het. Ik kan het nog steeds niet geloven.'

'Even kwaad op mezelf'

'Dit is vervelend', zei Wout van Aert naderhand over zijn derde tweede plaats. 'Maar ik moet het goede onthouden: ik sta nog steeds in het geel.'

'Weer tweede', vertelde hij meteen na de finish aan echtgenote Sarah De Bie. 'Verdorie toch', waarop ze hem een aai over zijn helm gaf.

'Nu baal ik ervan, want het is mijn eigen fout', zei hij tijdens het persmoment. 'Deze keer had ik het zelf in eigen handen. Christophe (Laporte) gaf me de perfecte lead-out, maar ik ging zelf te vroeg aan en had wat langer in zijn slipstream moeten blijven. Deze sprint ging om centimeters en dus was dit een grote fout van mij. Ik had schrik om te lang te wachten, maar uiteindelijk vertrek ik te vroeg. Als ik meer zijn slipstream gebruik, dan win ik wel.'

'Ik ben een winnaar en ik wil graag winnen, dus dit is een heel dubbel gevoel, maar ik denk dat ik mezelf moet forceren om blij te zijn met dit geel. Het was geweldig om vandaag met die trui te koersen, er was tijd om rond te kijken onderweg en ik heb ervan kunnen genieten, de etappe vandaag was minder hectisch dan die van gisteren en het publiek is hier geweldig. Dus ja, ik moet blij zijn, want ik jaag al zo lang op dat geel.'

