Sinds vanmiddag is het officieel: de uitgestelde Tour start op zaterdag 29 augustus. Al zal zelfs de almachtige organisator ASO moeten inbinden als de coronapandemie blijft aanslepen. Een analyse van een (voorlopig) aangepast wielerseizoen.

Tourbaas Christian Prudhomme maakte het woensdagmiddag op de Franse tv officieel bekend: de uitgestelde Ronde van Frankrijk zal op zaterdag 29 augustus starten, en zal duren tot zondag 20 september. Enkele weken later dus dan wat veel media, zelfs in Frankrijk, dinsdag nog hadden gemeld.

...

Tourbaas Christian Prudhomme maakte het woensdagmiddag op de Franse tv officieel bekend: de uitgestelde Ronde van Frankrijk zal op zaterdag 29 augustus starten, en zal duren tot zondag 20 september. Enkele weken later dus dan wat veel media, zelfs in Frankrijk, dinsdag nog hadden gemeld.Op zich is de nieuwe startdatum echter niet onlogisch. Want hoe later, hoe meer de naweeën van de coronacrisis mógelijk geweken zijn. En hoe meer de Fransen het dagelijkse leven, na het langzame opheffen van de lockdown (al dan niet vanaf 11 mei), weer enigszins zullen hervat hebben. Wellicht zullen dan ook de grenzen van de Schengenlanden weer open zijn, zodat ook niet-Europese renners, onder meer de Colombiaanse titelverdediger Egan Bernal, naar Frankrijk kunnen vliegen - al dan niet door eerst twee weken in quarantaine te gaan.De nieuwe startdatum op 29 augustus geeft renners bovendien meer tijd om zich goed voor te bereiden. Zeker diegenen die nu niet buiten mogen trainen, zoals de Franse profs - een niet onbelangrijke factor in dit verhaal. Veel Franse renners en ploegleiders, onder meer Marc Madiot als voorzitter van de Franse bond voor profrenners, hadden al geklaagd over een 'wielrennen op twee snelheden', als de Tour op de voorziene datum (27 juni) zou beginnen. Renners in andere landen, zoals die in België en Nederland, mogen immers wel nog altijd buiten fietsen.Dat ongelijke speelveld kan met een latere datum vermeden worden, met een aanloopperiode die zelfs even lang duurt als in een 'normaal' seizoen. Tussen het einde van Parijs-Nice (8 maart) en de eerst geplande datum van de Tour (27 juni) zaten 110 dagen. Tussen het (mogelijke) einde van de lock down in Frankrijk (11 mei) en de nieuwe start van de Tour (29 augustus) zitten... 111 dagen.Die latere start schept ook ruimte om in augustus, misschien nog achter gesloten deuren, voorbereidingskoersen in te plannen. Het uitgestelde Criterium Dauphiné (ook een organisatie van ASO) zou, net als de Ronde van Polen, begin die maand geprogrammeerd worden.Daarnaast krijgen de Tour en de betrokken vertrek- en aankomstplaatsen ook meer tijd om in economisch zeer moeilijke coronatijden de gigantische logistieke organisatie aan te passen. Van het boeken van hotels (die in september minder ingepalmd zullen zijn door toeristen dan in augustus) tot het optrommelen van 18.000 agenten om alles in goede banen te leiden.Geen onbelangrijk detail: de nieuwe datum (29 augustus tot 20 september) past ook enigszins binnen het plaatje van twee andere grote sportevenementen in Frankrijk: het EK atletiek in Parijs, voorlopig nog altijd gepland tussen 25 en 30 augustus (weliswaar dus met een overlapping met de Tour in het weekend), en het uitgestelde Roland Garros, dat start op zondag 20 september, de laatste dag van de Tour - óók in Parijs.Logisch dus, die nieuwe datum. Maar anderzijds ook opmerkelijk, zeker gezien de al eerder aangekondigde start van het WK in Zwitserland.Zo valt de individuele tijdrit samen met de slotrit van de Tour (op 20 september), en zal dat WK tijdrijden het met een tweederangsdeelnemersveld moeten stellen. De tijdritspecialisten/ronderenners zullen immers (bijna) allemaal in de Tour aan de slag zijn.De Internationale Wielerunie liet vreemd genoeg al weten dat het competitieschema níét gewijzigd wordt - wat op een clash met ASO duidt. Hopelijk drijft het gezond verstand boven en verandert de UCI toch nog de planning: met de individuele tijdrit op woensdag (in plaats van zondag), en de gecontesteerde gemengde ploegentijdrit (met sowieso een minder deelnemersveld) op zondag (in plaats van woensdag). Indien niet, dan dreigt het WK voor een stuk gedevalueerd te worden door de Tour.Het bewijst hoe machtig organisator ASO is. En hoezeer de héle wielerwereld, zelfs de UCI, afhankelijk is van La Grande Boucle.Dat is dan ook de enige wielerkoers die op mondiaal vlak enigszins aanslaat en dus voor sponsors écht interessant is, met gemiddeld 15 à 20 miljoen kijkers wereldwijd (voor bergetappes 20 à 25 miljoen).Ter vergelijking: topklassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix halen 'amper' vijf à zes miljoen kijkers. De Giro zit ook ongeveer op dat niveau, de Vuelta en andere klassiekers zitten daar net onder.Ook Flanders Classics, organisator van de Ronde van Vlaanderen, zal zich door de nieuwe startdatum van de Tour weer moeten aanpassen. Begin april verschenen berichten dat de Ronde mogelijk op 19 september zou plaatsvinden, de dag waarop eerst de GP Impanis Van Petegem gepland was.Philip Beke, ondervoorzitter van het organiserend comité van die GP, bevestigde dat die datum eventueel afgestaan kon worden ten voordele van Vlaanderens Mooiste. Daarover waren zelfs al gesprekken gevoerd met Flanders Classics.Die 19e september valt nu echter samen met de voorlaatste dag van de Tour (de tijdrit op La Planche des Belles Filles). Compleet onzinnig dus om dan de Ronde te laten plaatsvinden. De beste klassieke renners als Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Peter Sagan zullen door hun teams immers verplicht worden om de (nu meer dan ooit) o zo belangrijke Tour te rijden.Om een clash met de Tour, die alle aandacht opslorpt, te ontwijken heeft Golazo, organisator van de Belgisch/Nederlandse BinckBankTour (oorspronkelijk gepland tussen 31 augustus en 6 september), daarom ook al laten weten dat het op zoek is naar een nieuwe datum. Iets wat de Canadese GP's van Québec en Montréal (op 11 en 13 september) misschien ook nog zullen overwegen.De vraag is: zal er überhaupt nog plaats zijn voor die wedstrijden? Naast de Tour, Giro en Vuelta krijgen de wielermonumenten als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix immers voorrang. Om botsingen met de Tour te vermijden zullen die echter al in augustus, vóór de Tour, ofwel ná het WK (met de wegrit op 27 september), moeten plaatsvinden, ergens in oktober.Vóór de Tour lijkt minder realistisch, want op 23 augustus, de zondag voor Le Grand Départ in Nice, worden de nationale kampioenschappen (dus ook het BK in Anzegem) geprogrammeerd, zoals in een 'normaal' wielerseizoen.Allicht zullen de monumenten dus verschuiven naar de eerste twee weken van oktober. In Italiaanse media was al sprake dat Milaan-Sanremo, de Strade Bianche en de Ronde van Lombardije eind oktober zouden plaatsvinden, aansluitend op de kasseimonumenten en Luik-Bastenaken-Luik.Die monumenten zullen dan wel de spotlights moeten delen met de Giro. Die zou volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera op zaterdag 3 oktober beginnen (de zaterdag na het WK in Zwitserland).Een piste die Renato Di Rocco, voorzitter van de Italiaanse wielerbond, vorige week al had aangehaald: de Tour in september, de Giro in oktober en de Vuelta (oorspronkelijk van 14 augustus tot 6 september) van eind oktober tot half november.Telkens over drie weken dus, want de respectieve koersdirecteuren Mauro Vegni (Giro) en Javier Guillen (Vuelta) willen niet weten van een kortere ronde.Mogelijk zullen ze elkaar wel overlappen, als de Giro op 25 oktober eindigt en de Vuelta op 23 oktober begint. Met de laatste Vueltarit in Madrid dan op 15 november, een datum die veel actoren in het wielermilieu al aanhaalden als de ultieme limiet voor het verlengen van het wielerseizoen.In tegenstelling tot de Tour (waar er weinig of niets verandert aan het rittenschema) zullen die twee grote rondes allicht wel aangepast worden. Beiden zouden oorspronkelijk immers in het buitenland starten: de Vuelta in Utrecht, de Giro in Boedapest. Die verplaatsingen zullen echter allicht geschrapt worden, om het risico op coronabesmettingen te minimaliseren. De Spaanse sportkrant AS heeft dat al gemeld over de Vueltastart in Nederland. In Utrecht, klinkt het, wachten ze voorlopig af.Het nadeel voor beide rondes is dat door die late herfstdatum mogelijk ook enkele bergritten in het gedrang komen, gezien de slechtere weersomstandigheden op grote hoogte. De Giro passeert onder meer over de Passo di Stelvio (2758 meter) en over de Colle dell'Agnello (2744 meter), in de achttiende en de twintigste rit. Diep in oktober dus, terwijl die cols normaal zelfs al in november afgesloten worden, met de winter in zicht.De Vuelta zoekt iets minder het hooggebergte op (behalve de aankomst op de Tourmalet, in de negende rit, 2115 meter boven de zeespiegel), maar speelt zich wel hoofdzakelijk af in het noorden van Spanje. Dus ook geen garantie op nog mooi, droog weer, zeker niet begin november.Let wel: dit is allemaal voorwaardelijk. Niemand die nu weet hoelang de coronapandemie zal blijven nazinderen. Of later in het jaar opnieuw zal oplaaien. Het rondreizende circus in zo'n grote ronde, met name in de Tour, kan zelfs weer een nieuwe besmettingsgolf veroorzaken.En zullen de gezondheidsdiensten en regeringen dat willen riskeren, als de coronacurve in juli/augustus nog geen platte lijn is geworden, niet alleen in Frankrijk, maar in heel Europa? In de VS, zelfs in Frankrijk, verklaarden verschillende wetenschappers al dat er zonder vaccin tegen het coronavirus er geen grote sportwedstrijden zouden mogen plaatsvinden, zeker niet met publiek.Enig voordeel van de nieuwe startdatum van de Tour is dat er sowieso minder volk langs de kant van de weg zal staan, aangezien La Grande Boucle nu samenvalt met la rentrée, de start van het schooljaar in Frankrijk.En dus niet in de maand juli, wanneer er tien à twaalf miljoen wielerfans de renners aanmoedigen langs het parcours, van wie tachtig procent Fransen. Allicht zullen er ook maatregelen getroffen worden om mogelijke risico's op besmetting te minimaliseren, onder meer door het afschaffen van de drukbevolkte reclamekaravaan en van de vipdorpen bij de start en aankomst. Misschien zelfs ook dagelijkse coronatesten bij renners en ploegpersoneel. Hoe dan ook zullen de regeringen en virologen het laatste woord krijgen of alle koersen effectief op hun nieuwe datum mogen plaatsvinden. Als de coronapandemie nog niet helemaal onder controle is, zal zelfs de almachtige ASO moeten inbinden. Die zal een jaar zonder Tour wel overleven, maar veel profploegen en andere wedstrijden zullen dan in de afgrond verdwijnen.