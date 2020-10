Lees vanaf zaterdag de avonturen van Lennert en Jonas in Italië, twee wielergekke vrienden die voor sportmagazine.be de Giro zullen volgen.

De Giro begint op zaterdag 3 oktober met een tijdrit van 15,1 kilometer op het eiland Sicilië. Remco Evenepoel is er niet bij, maar het is bij de Belgen wel uitkijken naar de prestaties van Victor Campenaerts, Iljo Keisse, Jasper De Buyst en co.

Ook van Jonas De Bruyn en Lennert De Vroey wordt veel verwacht. Van hen hebt u waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar daar zal binnenkort verandering in komen. De twee jonge schrijvers-theatermakers zijn immers met een blauwe camionette richting de Laars vertrokken. Ze willen zich in het spoor van de Girokaravaan nestelen. Onderweg houden de twee vrienden hun ogen en oren open, audiorecorder en opschrijfboekje in de aanslag. De Ronde van Italië volgt dit jaar een uiterst elegant parcours, van Sicilië in het zuiden naar de wit besneeuwde bergen in het noorden.

Met een geschreven dagboek brengen De Bruyn en De Vroey voor sportmagazine.be verslag uit van het leven en de sfeer langs Italiaanse wegen, zeven maanden na de uitbraak van corona in Europa. Het belooft een boeiend avontuur te worden, met tal van interessante ontmoetingen en aparte verhalen in de marge van de koers.

Bij de finale van iedere etappe gaan ze ook een audio-commentaarlijn in het leven roepen, live via hun Facebookpagina Parole.Giro2020. Omdat de koers altijd een beetje 'van ons' is. Maar ook omdat het duo zo een eigen kinderdroom najaagt: zelf een keer de juiste woorden bij de actie kiezen. Zoals Michel Wuyts het hen al heel hun leven voordoet.

Dat alles vanaf zaterdag 3 oktober, hier op sportmagazine.be!

