Het merkwaardige parcours van Serie A-topschutter Fabio Quagliarella: van Judas tot cultheld

'Hij is niet in staat om een normale goal te maken, dat is waarom we van hem houden. Hij laat de hele stad dromen.' Het zijn twee vertaalde frases uit Quagliarella Bum Bum, een liedje dat de supporters van SSC Napoli in elkaar boksten toen Fabio Quagliarella er in 2009 een vijfjarig contract tekende. Een sprookjeshuwelijk. Quagliarella was een kind van de streek, opgegroeid in Castellammare di Stabia, net buiten Napels, maar hij genoot het grootste deel van zijn voetbalopleiding bij Torino. Dat de verloren zoon op zijn 26e - na ook nog passages bij Ascoli, Fiorentina, Sampdoria en Udinese - eindelijk het shirt van zijn club kon aantrekken, bracht de hele Baai van Napels in een extase die deed denken aan de Maradonagekte uit de jaren tachtig. Die kreeg toen ook een eigen lied.

