Elke week kiezen wij 10 opvallende cijfers en stats uit de sportactualiteit. Deze week over het Belgische openingsweekend in het wielrennen. Onder meer over hoe Wout van Aert de tegenstand fijnmaalde en hoe Lotto-Soudal zijn beste resultaten neerzette in de Omloop en in Kuurne in 20 jaar.

93

93

De zeer hoge gemiddelde trapcadans (per minuut) van Wout van Aert tijdens de beklimming van de Bosberg. Een omwentelingsritme dat hij van op de top tot aan de finish in Ninove opdreef tot 101. Bijna 13 kilometer afgelegd met een gemiddelde van 52,20 kilometer per uur, vs. 51,20 kilometer per uur voor de achtervolgende groep. Geen toeval, dat 'koffiemolentje' (gekoppeld aan power, vanuit een zittende positie), want de Kempenaar legt daar sterk de nadruk op tijdens training, ook tijdens zijn afgelopen stage op de Teide in Tenerife.Sinds de finale van de Omloop Het Nieuwsblad in 2018 hertekend werd, met de Muur en Bosberg als ultieme scherprechters en de finish in Meerbeke/Ninove, eindigde voor de zoveelste keer, op vijf edities, de winnaar solo: na Michael Valgren in 2018, Zdenek Stybar in 2019 nu Wout van Aert. In de tien voorgaande edities van de Omloop, met aankomst in Gent, won slechts... twee keer een solist. Toch is de nieuwe finale minder selectief: gemiddeld 31 renners finishten de voorbije vijf edities, met aankomst in Meerbeke/Ninove, binnen 30 seconden van de winnaar. In de tien edities met finish in Gent waren dat er gemiddeld amper 13 binnen de halve minuut.Mogelijk verdwijnt Ninove vanaf 2023 als aankomstplaats, want het contract met Flanders Classics liep dit jaar af.Zoveel jaar en 285 dagen oud was Greg Van Avermaet toen hij zaterdag derde werd in de Omloop Het Nieuwsblad. Als oudste renner op het podium van de Belgische openingskoers sinds Johan Museeuw in 2003 de Omloop won op een leeftijd van 37 jaar en 139 dagen. Van Avermaert koerste, tegen zijn natuur in, zeer defensief. En dat loonde, met een podiumplaats.Zoveel jaar en 141 dagen was Annemiek van Vleuten toen ze zaterdag voor de tweede keer de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen won, in de sprint voor Demi Vollering. Ze brak daarmee haar eigen record, want in 2020 was de Nederlandse 37 jaar en 144 dagen. Van Vleuten is zo ook de oudste winnaar van de Omloop, voor vrouwen én mannen.Het aantal renners van Quick-Step-Alpha Vinyl dat zaterdag in de top 60 eindigde van de Omloop Het Nieuwsblad: Florian Sénéchal, op de 9e plaats. Sinds de start van de ploeg in 2003 was dat cijfer nooit zo laag geweest. Drie keer had Quick-Step niemand in de top 10, maar meerdere renners finishten dan wel in de eerste 60.Voor de zoveelste keer, met Fabio Jakobsen verdeeld over zeven verschillende renners, won Quick-Step Kuurne-Brussel-Kuurne. In geen enkele voorjaarkoers was de ploeg van Patrick Lefevere al succesvoller. In acht van die negen keer nam The Wolfpack zo ook revanche nadat in de Omloop Het Volk/Nieuwsblad niet werd gewonnen. Alleen in 2019 lukte de dubbel met Zdenek Stybar en Kasper Asgreen. De (constructieve) donderpreken van Patrick Lefevere, zoals zaterdagavond, blijken vaak te renderen.Zoveel van de laatste 16 massasprinten waarin hij meesprintte heeft Fabio Jakobsen gewonnen, na zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. Teruggaand tot de tweede etappe van de Tour de Wallonie op 21 juli 2021. Dat was toen de eerste zege van de Nederlander na zijn verschrikkelijke crash in de Ronde van Polen, op 6 augustus 2020.Bij twee van de vier 'nederlagen' zat Jakobsen ingesloten en kon hij niet voluit meesprinten (in het Kampioenschap van Vlaanderen en in een rit in de Ronde van Valencia). Twee keer werd hij 'zuiver' geklopt, telkens door Jasper Philipsen in de Vuelta. De Belg die vorige week niet toevallig twee keer won in de UAE Tour.Het opgetelde resultaat van de beste plaatsen van Lotto-Soudal in het openingsweekend: vijfde in de Omloop Het Nieuwsblad met Victor Campenaerts, tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne met Caleb Ewan. Het openingsweekend van 2022 werd, op basis van die berekening, zo het beste voor de Lottoploeg sinds Peter Van Petegem in 2002 de Omloop won en Serge Baguet tweede werd in Kuurne. Maar dus wel weer zonder zege.Het percentage renners dat zondag in Kuurne de finish haalde: slechts 33 opgevers op 169 gestarte coureurs. Dat is, ondanks het zwaardere parcours met 2000 hoogtemeters, het hoogste percentage in alle edities deze eeuw. Ook in de Omloop Het Nieuwsblad stapten weinig renners af: 73,81% van de 168 renners op het startblad kwam in Ninove over de eindstreep, het vierde hoogste percentage deze eeuw. Het zonnige weer in het openingsweekend zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Plus renners die steeds beter gerodeerd en voorbereid zijn, want dat is een trend die zich al jaren doorzet, in alle wedstrijden.Het aantal renners met 0 koersdagen in de benen dat in de top 10 eindigde van de Omloop Het Nieuwsblad: Wout van Aert, Sonny Colbrelli (2e), Victor Campenaerts (5e) en Jasper Stuyven (10e). Dat is evenveel als in de voorbije 10 edities samen. Van Aert werd ook de eerste winnaar van de openingskoers zonder racekilometers sinds Joseph Bruyère in 1980.De steeds beter afgestelde trainingsstages op hoogte werpen dus hun vruchten af. Zeker bij Jumbo-Visma, dat zondag ei zo na met Christophe Laporte ook Kuurne-Brussel-Kuurne won. Ook een renner, zoals ook Tiesj Benoot, zonder één competitiedag op de teller.