De Henegouwse stad Binche ontvangt op donderdag 7 juli 2022 de start van de zesde rit in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft de Tour-organisatie donderdag in het Palais des Congrès in Parijs bekendgemaakt.

Tour-organisatie Amaury Sport Organisation (ASO) stelde donderdag het parcours voor de manneneditie van 2022 voor.

De Deense hoofdstad Kopenhagen vormt op vrijdag 1 juli het decor voor de grote start van de Ronde van Frankrijk. Op 7 juli strijkt de Tour neer in Binche, voor de start van de zesde etappe. De renners rijden een kort stuk door België en zetten koers naar het Franse Longwy, vlak bij de Belgische grens aan het drielandenpunt tussen België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.

Binche mocht in juli 2019 nog de start van de derde etappe organiseren, die de renners voerde naar het Franse Épernay. Het Grand Départ vond die editie in Brussel plaats. De Belgische hoofdstad was toen de start- en aankomstplaats van zowel de eerste rit als de tweede (ploegentijdrit).

Alaphilippe klaar voor 'spannende eerste week'

Wereldkampioen Julian Alaphilippe verwacht volgend jaar een 'spannende eerste week' van de Ronde van Frankrijk. 'Er staat voor ieder wat wils op het programma', zei de renner van Deceuninck-Quick-Step. 'Een tijdrit, kans op waaiers, de kasseien en finishes voor de puncheurs. Er zal zeker veel te beleven zijn. Ik kan niet wachten om de verkenning te doen en te zien wat we kunnen voorbereiden voor deze Tour. De eerste indruk geeft me goesting', voegde de Fransman eraan toe, die zes Tour-etappes sinds 2018 won en meermaals de gele trui droeg.

De Fransman wil zich ook komende zomer in de kijker rijden in de Tour. 'Ik zal mezelf doelen stellen, ik zal me erop richten en me eraan houden. Of ze nu uitkomen of niet, het maakt niet uit. Ik denk dat ik het shirt al genoeg heb laten zien, en dat zal ik blijven doen.'

'Interessant van eerste tot laatste etappe'

Tadej Pogacar heeft nu al bijzonder veel zin om de Tour de France volgend jaar te rijden. De 23-jarige Sloveen, winnaar van de laatste twee edities van de Tour, kreeg bij de presentatie van de etappes in Parijs een afwisselend parcours gepresenteerd met onder meer een kasseienrit, twee tijdritten en vijf aankomsten bergop.

'Ik kijk uit naar de wedstrijd van volgend jaar, dit parcours heeft alles in zich', aldus de klimmer van Team Emirates. 'Het wordt leuk. Ik weet niet wat de sleuteletappe is. Er zijn heel veel etappes waarin je de Tour kan verliezen en ook etappes waarin je de Tour kan winnen. Het is een heel mooi parcours, interessant van de eerste tot de laatste rit.'

De Sloveen werd afgelopen zomer in Parijs voor de tweede keer gehuldigd als winnaar van de Tour. Pogacar nam naast het geel ook steeds de bolletjestrui en witte trui mee naar huis, als winnaar van het berg- en jongerenklassement. De Sloveen schreef dit jaar naast de Tour ook twee klassiekers op zijn naam: Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Hij bewees daarmee een alleskunner te zijn, die volgend jaar op 1 juli als favoriet voor zijn derde Tourzege op rij aan de start staat in Kopenhagen.

Vrouwen

De eerste echte Ronde van Frankrijk voor vrouwen gaat op 24 juli 2022 van start in Parijs voor de Eiffeltoren. De koers zal zeven dagen later finishen op de top van de Planche des Belles Filles in de Vogezen.

Marion Rousse, onlangs benoemd tot directrice van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, onthulde donderdag het parcours van deze eerste editie. De Tour voor vouwen zal acht etappes tellen en de rensters zullen onderweg een afstand van meer dan 1.000 kilometer afleggen. Het peloton trekt na de eerste rit in Parijs naar het noorden van Frankrijk. Bekende startplaatsen zijn onder meer Troyes en Reims. De etappekoers eindigt op 31 juli met een rit over 123 kilometer van Lure naar de Planche des Belles Filles. De pittige slotklim heeft op sommige stukken een stijgingspercentage van 24 procent. De Britse Emma Pooley won in 2009 de laatste editie van de Tour voor vrouwen, die toen als La Grande Boucle Féminine door het leven ging. De afgelopen jaren werd tijdens de Ronde van Frankrijk voor mannen steeds een een- of tweedaagse wedstrijd voor vrouwen georganiseerd, La Course. De Tourorganisatie heeft voor 2022 weer een echte etappekoers opgezet.

