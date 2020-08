Julian Alaphilippe stal gisteren opnieuw de harten van miljoenen wielerfans in Frankrijk en ver daarbuiten. Daar is een horlogemerk heel blij om.

Het hangt al enkele weken om de pols van Julian Alaphilippe, maar gisteren viel het nog meer op toen de heftige emoties van de Fransman, huilend na zijn ritoverwinning in Nice, mooi in beeld werden gebracht: een horloge.

Voor wielrenners dezer dagen vrij ongewoon - alle gegevens qua tijd, wattages en hartslagen zien ze op hun fietscomputer - maar het is dan ook geen doordeweeks exemplaar: het gaat om een luxe-uurwerk van de in Zwitserland gevestigde fabrikant Richard Mille (genoemd naar de gelijknamige Franse stichter van de firma).

Model: RM 67-02. Gewicht: amper 32 gram - dat zal bergop dus het verschil niet maken. Het is vooral de kostprijs die het verschil maakt: zo'n 170.000 euro!

Alaphilippe heeft sinds dit jaar een deal met het horlogemerk. In juni ging hij een exemplaar ophalen in een Richard Mille-winkel, wat hij fier op zijn Instagram-account plaatste.

Dat uurwerk, met een rode polsband, droeg hij van bij de start van het coronawielerseizoen, onder meer in Milaan-Sanremo en in het Criterium du Dauphiné.

Voor de Tour kreeg de renner van Deceuninck-Quick-Step een nieuw exemplaar: een met een blauwe polsband maar hetzelfde RM67-02 model.

Alaphilippe kent Richard Mille al een tijdje. Die is dan ook een groot wielerfan: zo draagt ook Mark Cavendish al vele jaren RM-uurwerken.

Andere sportvedetten

Cavendish en Alaphilippe zijn niet de enige sport ambassadors van het Zwitserse merk. Rallyrijder Sébastien Ogier, slalomskiër Alexis Pinturault, tennisser Alexander Zverev en atletieksterren als hoogspringer Mutaz Barshim en 400-meterloper Wayde Van Niekerk hebben zelfs naar hen genoemde RM-modellen.

Onder die ambassadeurs nog een andere bekende naam, zeker in België: meerkampster Nafi Thiam. De Waalse is al sinds 2018 een van de gezichten van Richard Mille en draagt sindsdien op competities ook RM-horloges.

© BELGA

