Mathieu van der Poel moest na zijn opgave in Heusden-Zolder forfait geven voor de veldritten in Loenhout en Hulst. Oorzaak: een steeds terugkerende rugpijn. Wat is mogelijk het exacte probleem? We vroegen het aan osteopaat Yves Jochems.

Toen Mathieu van der Poel op 12 september startte in de Antwerp Port Epic, legde hij uit waarom hij na zijn val in de olympische mountainbikerace in Tokio ruim een maand niet in competitie was getreden, met onder meer een forfait voor de Benelux Tour. 'Ik ben redelijk op de sukkel geweest met mijn rug', vertelde Van der Poel. 'Ik denk wat overbelasting, waardoor er vocht tussen de wervels is gekomen. Onaangenaam met fietsen, maar ik heb nu een week redelijk kunnen trainen. Daarvoor was het meer rondfietsen, maar na een zware training speelt het wel weer op.'

Van der Poel werkte desondanks nog een korte wegcampagne af, met het WK en Parijs-Roubaix, maar was daar nog niet op topniveau, ondanks zijn derde plaats in de Helleklassieker.

Top was hij ook niet toen hij vorige zondag aan zijn crossseizoen begon in Dendermonde. Nog kampend met een conditieachterstand, nadat hij naar eigen zeggen twee keer vijf dagen niet had kunnen trainen na een val op training. Van der Poel had daarbij een open wonde en een ontsteking aan de linkerknie opgelopen.

In Dendermonde eindigde de Nederlander zondag nog tweede achter Wout van Aert, maar maandag liep het in Heusden-Zolder een pak slechter. Ontmoedigd trok MvdP ongeveer de remmen dicht. Blijkbaar speelde zijn rug weer op, (over)belast door de inspanningen van de dag ervoor (toen hij ook al last had van de rug) en van een val tijdens de cross in Heusden-Zolder.

Geen hernia

Dinsdag liet de ploeg weten dat Van der Poel niet zou starten in de crossen in Loenhout (donderdag) en Hulst (zondag). Hij moet rusten, want medisch onderzoek had 'een zwelling van een tussenwervelschijf' aan het licht gebracht.

Meer informatie over de precieze oorzaak geven Van der Poel en zijn Alpecin-Fenix ploeg niet. Behalve dat het níét gaat om een discushernia, een uitpuiling van de tussenwervelschijf die op de zenuw drukt, zo pijn en krachtsverlies in de benen veroorzaakt. 'Dat wordt niet bevestigd op de scans', luidde het al eind augustus.

Wat is het probleem dan wél? Daarvoor raadpleegden we osteopaat Yves Jochems, die in zijn praktijk al veel atleten met rugproblemen behandelde. We legden Jochems alle verklaringen van Mathieu Van der Poel over de symptomen van zijn rugprobleem voor en lieten hem een vermoedelijke diagnose stellen. Met nadruk op vermoedelijk, want niet op basis van alle details uit Van der Poels medisch dossier.

'Van der Poel sukkelt allicht niet met een discushernia', bevestigt Jochems. 'Gezien de vermelding van onder meer 'vocht tussen de wervels' en van 'een zwelling van de tussenwervelschijf' is zijn rugpijn meer dan waarschijnlijk te wijten aan een discusbulging. Daarbij puilt de tussenwervelschijf over de héle omtrek uit, of toch over een groot gedeelte.

'Je kan het vergelijken met een hamburger die perfect past tussen een broodje. Wanneer je die hamburger echter platdrukt, en weer tussen het broodje stopt, dan zal het vlees rondomrond uitpuilen. Het verschil met een hernia, want dat is - om weer een vergelijking met voeding te maken - een pizza waarvan één punt uitsteekt en waar de andere stukjes op hun plaats blijven liggen.'

© BELGA

Amper te zien

'Zo'n discusbulging ontstaat als de (lage) rug te veel belast wordt, of als er te weinig vocht in de tussenwervelschijf zit', aldus Jochems. 'Dan kan die uitpuilen en druk uitoefenen op de structuren rond de wervel, waardoor die beginnen te ontsteken. Dat kan dan weer tot een zwelling leiden en dus tot nog meer druk. In sommige gevallen ook op een zenuw en dat veroorzaakt pijn of krachtsverlies.'

'Het probleem van zo'n bulging is dat je op een scan heel moeilijk een rechtstreekse druk op de zenuw kunt zien. Wat bij een hernia, op één bepaald punt, wel zo is. De symptomen en de klachten zijn echter dezelfde. Vandaar dat het ook vaak langt duurt eer de precieze oorzaak bekend is.'

'Het uitpuilen van de discus kan je moeilijk oplossen, maar je kan wel via medicatie of een cortisone-inspuiting de zwelling wegnemen. In combinatie ook met kinesitherapie of osteopathie, met een aangepaste fietspositie en met preventieve rugoefeningen. Zo kunnen de symptomen langzaam verdwijnen, maar de kans is reëel dat de pijn erna terugkeert. Wat wellicht nu het geval is bij Van der Poel, na zijn klachten van afgelopen zomer.'

'Hoelang hij nu out zal zijn, zal voornamelijk afhangen van de ernst van het huidige letsel en van de mate waarin zijn lichaam kan herstellen/genezen tijdens zijn komende rustperiode en zijn stage. En in welke mate hij die rug daar wel of niet kan belasten. Sowieso zal het een blijvend probleem of aandachtspunt worden, gedurende zijn hele carrière.'

