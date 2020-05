Als onze landgenoot dit najaar de Giro wint, zal hij nét niet de jongste laureaat ooit zijn.

Het was Alberto Contador die zich in een Facebook Live bij onze collega's van Sporza liet opmerken met volgende uitspraak: 'Ik ben ervan overtuigd dat Remco de Giro dit jaar al kan winnen. Die stap is echt niet zo groot meer.'

De Ronde van België, de Clásica San Sebastián, het EK tijdrijden, de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve,... Remco Evenepoel heeft op zijn twintigste al een fraai palmares bij elkaar gereden.

Dit najaar debuteert hij voor het eerst in een grote ronde, de Giro. Die werd normaal gezien verreden van 9 tot 31 mei, maar schoof op van 3 tot 25 oktober.

Aangezien de Ronde van Frankrijk pas op 20 september eindigt en de meeste toppers op de Tour mikken, zal het deelnemersveld in de Ronde van Italië niet zo sterk zijn. Alleen is de vraag of Evenepoel drie weken stand kan houden. Hij zou niet de eerste zijn die in de derde week een inzinking krijgt.

De jongste ooit?

Als onze landgenoot erin zou slagen de Giro te winnen, zal hij niet de jongste laureaat ooit zijn. Op 25 oktober is Evenepoel precies 20 jaar en 9 maanden.

Dat is precies vijf dagen ouder dan Fausto Coppi, toen die in 1940 de Ronde van Italië op zijn palmares bijschreef. Il Campionissimo won de ronde van zijn land vijf keer. Dat hadden er veel meer kunnen zijn, aangezien de Giro tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) niet kon doorgaan.

Met vijf eindoverwinningen deelt Coppi het record met zijn landgenoot Alfredo Binda en Eddy Merckx, die bijna 23 was bij zijn eerste Girozege in 1968.

