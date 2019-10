Wat moet/mag u onthouden van het voorbije wielerseizoen, waarin supertalenten jonger en meer dan ooit op de voorgrond traden en waarin een Nederlandse Kannibaal op drie verschillende terreinen de zeges opschrokte?

65. Het zegepercentage van Mathieu van der Poel sinds 1 november 2018: 26 overwinningen op 27 veldritten (de enige nederlaag leed hij op de Koppenberg, op die 1e november), 14 op 16 in mountainbikeraces plus 11 zeges op 35 wegkoersen (inclusief eindklassementen van vier rittenwedstrijden). Samen dus liefst 51 op 78.

6. Het aantal renners, jonger dan 25, dat in de top 50 van de World Ranking eindigde, van wie de allerjongste - uiteraard - een Belg uit Schepdaal is: 4. Egan Bernal (22 jaar), 11. Mathieu van der Poel (24), 12. Tadej Pogacar (21), 35. Sergio Higuita (22), 39. Remco Evenepoel (19), 48. David Gaudu (23).

5. Zo veel overwinningen behaalde Remco Evenepoel, als gedeeld Belgisch zegekoning naast Tim Wellens, Ben Hermans en Tim Merlier. In de laatste 20 jaar stonden slechts twee renners jonger dan 25 bovenaan die ranglijst: Frank Vandenbroucke en Tom Boonen, beiden al 24 toen ze respectievelijk in 1999 en 2004 8 en 19 keer de handen in de lucht staken.

