De ontbolstering van Wout van Aert op de weg, de indrukwekkende regelmaat van Primoz Roglic, de korte blitzkrieg van Remco Evenepoel tot zijn val, een nog grotere tsunami aan jong talent. Het wielerseizoen 2020 in 20 opvallende cijfers.

Op de zoveelste plaats eindigde Wout van Aert in de World Ranking. Hij is de vijfde Belg in de top drie van het individuele klassement van de World Ranking, WorldTour, UCI en FICP, sinds die ranking per renner in 1984 voor het eerst werd opgemaakt (met later onder dus vier verschillende benamingen).Zijn voorgangers: Frank Vandenbroucke (3e in 1999), Tom Boonen (2e in 2005, 3e in 2012), Philippe Gilbert (2e in 2010, 1e in 2011) en Greg Van Avermaet (1e in 2016). De Kempenaar topt, zoals Van Avermaet vorig jaar, ook de World Ranking van de eendagskoersen, voor Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. De zoveelste plaats bekleedde Slovenië in het landenklassement van de UCI World Ranking drie jaar geleden. Dit jaar sloot het Balkanland, met amper 2,1 miljoen inwoners, voor het eerst dat klassement als leider af. Dankzij hoofdzakelijk Primoz Roglic en Tadej Pogacar die als nummer één en twee van de individuele ranking eindigden. Voor het eerst sinds de invoering van het landenklassement werd het beste land niet Italië, Spanje of België (dat de laatste drie jaaar op nummer één stond op het einde van het seizoen).Het aantal keer dat Primoz Roglic op 54 wedstrijden (inclusief eindstand van rittenkoersen) in de top 10 gefinisht is, of liefst 59 procent. Daarvan 12 zeges, 10 tweede plaatsen en... geen enkele derde plaats. Goed voor een podiumpercentage van 41 procent.Zo veel bedroeg de gemiddelde snelheid in alle UCI-koersen in 2020 (in race van buiten categorie tot WorldTour). Dat is het laagste gemiddelde sinds 2015 (40,743 km per uur). Mede door de afgelasting van een heel aantal eendagskoersen, waarin normaal meer dan 40 km gemiddeld gehaald wordt. Voor het eerst sinds 2015 lag de gemiddelde snelheid in de drie grote rondes ook onder de 40 km per uur.Het aantal keer dat Mathieu van der Poel omkeek naar Wout van Aert in de slotkilometer van de Ronde van Vlaanderen, voor hij op zo'n 180 à 190 meter de sprint lanceerde. Waarna hij 13 seconden later, na een sprint met gemiddeld 53 kilometer per uur, zijn wiel net voor dat van zijn grote rivaal stak.Het aantal overwinningen van internationaal zegekoning Arnaud Démare, als eerste Fransman met de meeste triomfen sinds Laurent Jalabert in 1997. Sinds de hervatting van het seizoen begin augustus won Démare liefst 36 procent van zijn koersen (39), waarvan 14 op 18 massasprinten.Het aantal massasprinten (plus 50 renners) in de drie grote rondes, waarvan zes in de Tour, vier in de Giro en vier in de Vuelta, het laagste aantal in het voorbije decennium. Vooral in de Giro, waar de vier massasprinten bovendien gewonnen werden door één renner (Démare), is dat uitzonderlijk. Niet toevallig werden er 9 van de 18 ritten in lijn gewonnen door een renner uit een vluchtersgroep/solist. In de Tour was dat 7 op 20, in de Vuelta 7 op 17. Een minder controlerend peloton leidde ook tot drie spannende grote rondes, waarvan de voorsprong van de eindwinnaar gemiddeld slechts 41 seconden bedroeg, telkens onder de minuut, een primeur in de wielergeschiedenis.Het aantal (officieel bekendgemaakte) renners dat in de drie grote rondes de koers moest verlaten wegens een (toen vermeende) positieve coronatest. Alle drie in de Giro d'Italia - waar de coronamaatregelen niet overal even strikt waren: Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Michael Matthews (Sunweb) en Simon Yates (Mitchelton-Scott). Voor de rest testten alleen nog enkele stafleden positief en Tourbaas Christian Prudhomme.Het aantal overwinningen dat Deceuninck-Quick-Step respectievelijk voor de stopzetting en na de hervatting van het wielerseizoen behaalde, samen 39. Zo veroverden de renners van manager Patrick Lefevere voor de 8e keer op rij (sinds 2013) de meeste zeges van alle WorldTourteams. Met dit seizoen ook de meeste 2e én 3e plaatsen (elk 30 stuks). UAE Team Emirates werd tweede in de zegeranking, met 33 stuks (11+22). Jumbo-Visma eindigde als derde, met 23 overwinningen, waarvan 20 ná de lockdown.Het aantal zeges van WorldTourploegen Movistar en Cofidis, bij Movistar behaald door één renner: Marc Soler. Alejandro Valverde moest immers voor het eerst sinds zijn debuutjaar als prof in 2002 (afgezien van zijn schorsing in 2010/2011) het seizoen afsluiten zonder zeges. Al behaalde hij op zijn 40e wel zijn 20e toptienplaats in een grote ronde (10e in de Vuelta), een record.Zo veel seizoenen op rij had Philippe Gilbert van 2004 tot 2019 minstens één UCI-koers (elitecategorie) gewonnen - de langste reeks van alle actieve renners. Een reeks die stopte in dit coronajaar, waarin de Lotto-Soudalrenner 34 koersen afwerkte, in de Tour zijn knieschijf brak en vroegtijdig zijn seizoen moest staken.Het aantal Belgische renners dat in de top 20 van een van de drie grote rondes (Tour, Giro, Vuelta) is geëindigd: ene Wout van Aert, als... 20e in de Tour. In de Giro werd Pieter Serry eerste Belg als 28e, in de Vuelta Kobe Goossens, op de 24e stek. Niet toevallig staat er dan ook slechts één renner in de top 30 van de World Ranking wat betreft rittenkoersen: Remco Evenepoel.Het aantal rittenkoersen dat Remco Evenepoel won, voor zijn val in Il Lombardia een einde maakte aan zijn seizoen: de Vlaams-Brabander won voor de lockdown de Ronde van San Juan en de Ronde van Algarve, erna ook nog de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen (waar hij op een leeftijd van amper 20 jaar, 6 maanden & 15 dagen ook de jongste eindwinnaar in een WorldTourronde werd).Slechts twee Belgen konden in de laatste 50 jaar qua aantal zeges in rittenkoersen (van meer dan twee dagen) Evenepoel overtreffen: Freddy Maertens met vijf stuks in 1977 (onder meer de Vuelta), en uiteraard Eddy Merckx met zes eindoverwinningen in 1971 (onder meer de Tour).De stijging in procent van het aantal Instagramvolgers van Remco Evenepoel sinds december vorig jaar, van 202.654 naar 406.217, op maandag 9 november. Hij is nu de meeste gevolgde Belgische renners op dat sociale mediaplatform voor Wout van Aert, die zijn aantal followers met 74 procent zag stijgen, van 215.012 naar 374.153.Zoveel koersen op rij had Greg Van Avermaet beëindigd - de langste onafgebroken reeks van alle actieve renners - tot hij viel in Luik-Bastenaken-Luik en moest opgeven. Zijn laatste Did Not Finish dateerde al van 1 oktober 2016, in de Ronde van Lombardije. Van Avermaet werd voor het eerst sinds 2014 ook niet de eerste Belg in de WorldTour/World Ranking, omdat hij voor het eerst sinds 2012 ook geen enkele zege behaalde.Die plaats bekleedde Peter Sagan in het puntenklassement van de Ronde van Frankrijk, waar het groen naar Sam Bennett ging, én de Ronde van Italië, waar hij de paarse trui aan Arnaud Démare moest laten. Een primeur in de wielergeschiedenis, die twee tweede plaatsen. De Slovaak won dan ook slechts één van zijn 64 koersen: de 10e rit in de Giro, weliswaar op een eclatante wijze, na een hele dag in de aanval.Op de zoveelste plaats eindigde Lotto-Soudal in het ploegenklassement van de World Ranking, acht plaatsen lager dan vorig jaar, op Movistar na de grootste terugval van alle WorldTourteams. Het behaalde dan ook slechts twaalf zeges, waarvan zeven op naam van Caleb Ewan en twee voor Tim Wellens, die elk met twee ritoverwinningen in respectievelijk de Tour en Vuelta het seizoen enigszins konden redden. In geen enkele rittenkoers kon een renner van Lotto-Soudal zich in de top drie van het eindklassement plaatsen.Het aantal renners van 24 jaar of jonger dat in 2017 in de top 100 van het jaarklassement van de gespecialiseerde website Procyclingstats eindigde: de toen 20-jarige Egan Bernal. Vorig jaar waren dat er al acht, dit seizoen zelfs vijftien, met de 22-jarige Tadej Pogacar (als jongste naoorlogse Tourwinnaar) op de tweede plaats, gevolgd door onder meer Alexander Vlasov (13e), Remco Evenepoel (18e), Marc Hirschi (19e) en João Almeida (20e).Het aantal ritzeges dat de Nederlanders behaalden in de drie grote rondes, het eerste blanco palmares sinds 2012 voor onze noorderburen. Mede omdat hun twee beste sprinters, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen, alle twee uitgeschakeld werden door het gruwelijke incident in de Ronde van Polen. België behaalde vijf etappezeges (twee met Van Aert en Wellens, één met Philipsen).Zo veel dagen, of 3 maanden en 13 dagen, zitten er tussen de laatste WorldTourrace van 2020 (slotrit Vuelta) en de eerste WT-wedstrijd in 2021, op 21 februari (de openingsrit van de UAE Tour), Ondanks het uitgestelde coronaseizoen een langere winterpauze (wat betreft WT-koersen) dan vorig seizoen, door de afgelasting van de Tour Down Under. In 2019/2020 zaten er 91 dagen tussen de slotetappe van de Tour of Guangxi, op 22 oktober 2019, en de eerste rit van de Tour Down Under, op 21 januari 2020. De winterbreak tot de officiële start van het Europese wegseizoen in 2021 is wel korter: nog 81 dagen, tot de Spaanse Trofeo Ses Salines - Llucmajor op 28 januari.