Jasper Philipsen gaat in zijn derde Ronde van Frankrijk vol voor ritwinst. Sport/Wielermagazine ging terug naar de tijd toen de jonge Jasper voor de eerste keer echt van zich liet horen.

In het prille begin hadden ze er bij Balen BC geen supertalent in gezien. Jasper Philipsen verzamelt ereplaatsen. Stuurvaardigheid pikt hij op in het veldrijden: twee keer wordt hij Limburgs kampioen bij de aspiranten. 'Als jonge renner had Jasper het moeilijk', vertelt Patrick Laenen, ploegleider bij Balen BC. 'Hij haalde zelfs niet altijd de finish, maar door zijn enthousiasme en zijn winnaarsdrang viel hij wel op. Een speciaal manneke, zulle. Ook toen hij lichamelijk nog niet opkon tegen de betere renners maakte hij een plan om te winnen.

Het was een jongen die je graag in de buurt had. Met zijn guitenstreken en zijn droge humor pakte hij iedereen in. Met Jasper was het altijd lachen.' Veel later, bij Team UAE, kreeg Philipsen de bijnaam Jasper Disaster: hij durft nogal eens vergeetachtig te zijn. Dat verstrooide kennen ze in Balen ook. 'Jaspers fiets was altijd maar half in orde of moet ik zeggen: half kapot.

En dan gebeurt er een klein Limburgs mirakel. Het degelijke rennertje dat er niet bovenuit stak, wordt een geweldenaar. In 2014 behaalt Jasper Philipsen, dan tweedejaarsnieuweling, 14 overwinningen. Hij wint massasprints, tijdritten, klimkoersen, komt solo aan. Plots lukt alles, met panache bovendien. Het hoogtepunt is de Radjugendtour in Oostenrijk. Jasper wint drie ritten en het eindklassement, tegen de Europese top. Marc Hirschi (7de) en Tadej Pogacar (20ste) volgen op meer dan een halve minuut.

Niemand weet goed wat dat wonderjaar 2014 in gang heeft gezet. 'Een groeispurt was het niet - Jasper is vandaag nog altijd niet van de grootste', zegt Patrick Laenen. 'Hij begon verstandiger te koersen, al zie ik dat ook niet als dé verklaring. Jasper was zeker een vechter en hij had een concreet doel voor ogen, namelijk prof worden. We halen hem bij Balen BC nog dikwijls aan als voorbeeld: 't is niet omdat je als beginnend rennertje niet kan volgen, dat je daarom geen goeie kan worden. Of zelfs een supercoureur, zoals Jasper.' Marc Lievers, voorzitter van zijn supportersclub, heeft een simpelere uitleg: 'Volgens mij heeft Jasper het puur op karakter gedaan. Hij moest en zou slagen. Daar was geen kruit tegen gewassen.'

