De 26-jarige Australiër Jai Hindley (BORA - hansgrohe) heeft zondag de 105e Giro d'Italia als winnaar afgesloten. De 21e en laatste etappe, een tijdrit van 17,4 kilometer in de straten van Verona, werd gewonnen door Matteo Sobrero (BikeExchange) . De 25-jarige Italiaanse tijdritkampioen hield drie Nederlanders achter zich.

Thymen Arensman werd op 23 seconden tweede, Mathieu van der Poel op 40 seconden derde en Bauke Mollema op 1:08 vierde. Thomas De Gendt was met een negentiende plaats op 1:44 beste Belg.

In de eindstand heeft Hindley, de eerste Australische eindwinnaar, 1:18 voor op de Ecuadoraan Richard Carapaz en 3:24 op de Spanjaard Mikel Landa. De Italiaan Vincenzo Nibali, eindwinnaar in 2013 en 2016, werd in zijn laatste Giro vierde op 9:02. Mauri Vansevevenant, dertigste op 2u03:44, is beste Belg in de eindstand.

Na het tijdverlies van Richard Carapaz op Jai Hindley in de bergetappe van zaterdag bedroeg het verschil tussen plek één en twee 1:25 voor de tijdrit. Carapaz, in principe de betere tijdrijder, moest hopen op een mirakel in Verona om alsnog het roze te ontfutselen van de Australiër.

Sobrero buiten categorie

Roger Kluge ging als eerste van start en zag Pieter Serry nog voorbijsnellen. Een eerste richttijd werd neergezet door Michael Hepburn, die het parcours in 23:48 afwerkte. Uitkijken was het daarna naar Edoardo Affini, maar die beet zijn tanden stuk op de chrono van Australiër. Magnus Cort verging het beter, hij dook zes seconden onder de beste tijd. Lang zou de Deen niet vertoeven in de hotseat, want de Italiaanse kampioen tegen de klok, Matteo Sobrero, knalde naar een toptijd en legde het parcours af in 22:24, ruim een minuut sneller dan de Deen. Niemand kwam nog in de buurt. Van der Poel ging aardig snel en ook Thymen Arensman trapte hoge wattages, maar de Nederlanders zouden vrede moeten nemen met plek twee en drie in de daguitslag.

De strijd om het eindklassement had al snel niets meer om het lijf. Hindley moest aan het eerste, en enige tussenpunt, slechts één seconde toegeven op Carapaz en werd uiteindelijk vijftiende in de rituitslag, op zeven tellen van de Ecuadoraan.

