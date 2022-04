Ook in de grootste crisissen blijft Patrick Lefevere (67) kalm. Waarom panikeert hij nooit?

Toen hij nog renner was, trainde en koerste Patrick Lefevere steevast met Johny De Blaere, een Waalse jongen die hij al kende van in de kleuterklas en over wie hij zich ontfermd had. Ze werden boezemvrienden, met de fiets als gemeenschappelijke passie.

Tot die donderslag bij heldere hemel, een telefoon van vader De Blaere: Johny was dood, op zijn pas 21e, een hartaderbreuk. Een enorme klap die de West-Vlaming lang met zich meedroeg. Het leidde zelfs, voor een deel, het vroegtijdige einde van zijn profcarrière in. Lefevere was immers bang om zelf nog voluit te gaan, zeker toen hij op training begon te hyperventileren.

Hoewel hij ervoor een kolerieke renner was die zich vaak opwond, maakte hij zo een abrupte switch: nooit zou hij zich nog écht kwaad en nerveus maken. En nooit meer zou hij van iets wakker liggen. Welk slecht nieuws er ook op zijn dak viel, ook niet toen Het Laatste Nieuws hem in 2007 van dopingpraktijken beschuldigde.

Zijn kalmte in zulke crisissen beschouwt Lefevere dan ook als een van zijn grootste kwaliteiten. Panikeren? Nooit. Zelfs als de situatie uitzichtloos lijkt, blijft hij een optimist.

