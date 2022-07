Wout van Aert is na na zijn schitterende Tour de France bekender en populairder dan ooit. Die perceptie bevestigen ook cijfers van Google en sociale mediakanalen.

Dat de Belgische wielerliefhebbers en sportfans tout court Wout van Aert op handen dragen, bleek de voorbije dagen in de na-Tourcriteriums van Roeselare en Herentals, waar 35.000 en 40.000 toeschouwers op afkwamen. De superlatieven over de groenetruiwinnaar na de voorbije Tour de France waren de voorbije dagen en weken dan ook niet van de lucht. Niet alleen in België, maar ook in het buitenland.Hoe valt dat in concrete cijfers uit te drukken? Daarvoor is Google Trends een goede indicator. Dat geeft immers het aantal keren weer dat naar 'Wout van Aert' werd gezocht op 's werelds bekendste onlinezoekmachine. Tijdens de laatste week van de Tour, en ook de voorbije dagen steeg die naar een piek van 100, in de periode met de Tour van 2021 tot nu (zie grafiek onder). In verhouding daarmee haalde Van Aert in de Tour van vorig jaar, met drie ritzeges, 'slechts' een cijfer van 61. In de weken van het WK wielrennen in eigen land, in zijn minicrosscampagne in december/begin januari en in zijn afgelopen voorjaarscampagne schommelde de grafiek zelfs maar tussen 15 à 20.Opvallend: slechts één keer had zijn zoekgrafiek een nog hogere piek: in juli 2019, toen de Kempenaar in de tijdrit van de Tour in Pau zijn dijbeen openreet aan een dranghekken, na eerder een rit te hebben gewonnen. Conclusie: slecht nieuws 'verkoopt' via Google, en de Tour steekt er qua wereldwijde aandacht met kop en schouders bovenuit.Een andere indicatie zijn de cijfers qua aantal volgers op sociale mediakanalen als Twitter en Instagram, die Van Aert het actiefst gebruikt. Op Instagram steeg zijn aantal volgers van 655.619 op de dag voor de Tour, naar 771.665 followers nu. Een stijging met 17,7 procent, en zelfs met 30,7 procent in vergelijking met begin dit jaar. Alleen in de Tour van 2019 steeg die curve nog harder (+19 procent), maar dat is logisch aangezien Van Aert zich toen voor het eerst echt openbaarde als wegrenner op het grootste toneel, en vervolgens abrupt van dat toneel verdween.Op Twitter was in de voorbije Tour de stijging van het aantal volgers minder uitgesproken: van 219.041 naar 242.663 (plus 10,7 procent). Daar post de Kempenaar dan ook minder persoonlijke zaken dan op Instagram. Maar ook op dat kanaal knikt de grafiek steiler omhoog dan bijvoorbeeld in de Tour van vorig jaar (5,8 procent).Niet verrassend: bij Tourwinnaar Jonas Vingegaard is de stijging nog een pak groter, van 76.392 naar 331.393 followers op Instagram, of ruim een viervoudiging. Wel alleen op Instagram, want op Twitter heeft de Deen geen account.Bij Tadej Pogacar was de stijging van zijn aantal volgers op zowel Instagram en Twitter ook groter dan bij Van Aert: plus 22,2 en 31,5 procent, goed voor 716.605 en 164.588 volgers - qua totaal aantal followers wel nog minder dan de Belg.Hoewel die drie de Tour domineerden, halen ze qua totaal aantal volgers wel nog niet de cijfers van bijvoorbeeld Peter Sagan (1.960.954 op Instagram), Chris Froome (1.545.919 volgers) of Egan Bernal (1.398.400 volgers). Die hebben ook al een langere carrière achter de rug, of hebben een grotere thuismarkt, zoals Bernal in Zuid-Amerika. Daarom halen ook Nairo Quintana en Rigoberto Uran ruim één miljoen volgers op Instagram. Maar bij geen van hen steeg de curve in de voorbije Tour zo hard als bij Van Aert, Vingegaard en Pogacar.