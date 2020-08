Boezemvrienden en ploegmaats Greg Van Avermaet en Oliver Naesen worden volgend jaar voor het eerst ploegmaats bij AG2R. Hoe ontstond hun innige band, als lid van de trainingsgroep 'De Parelvissers'?

Daarvoor moeten we teruggaan tot 2007, toen Greg Van Avermaet neoprof was bij Predictor-Lotto. Hij ging toen op pad met ploegmaat Preben Van Hecke, schoonbroer Glenn D'Hollander (toen prof bij Chocolade Jacques), Jarno Van Mingeroet (toen prof bij Jartazi), Pieter Clement, Peter Michiels, en zijn neven Matthias en Thomas Ongena, allemaal renners uit de Denderstreek.

In 2013 kwam ook Stijn De Bock er als eerste nieuw lid erbij, een jaar later kreeg de toen nog onbekende Oliver Naesen een lidkaart. Die was als elite zonder contract ploegmaat van Matthias Ongena bij het kleine Cibel-Cibon, en zat al in de Messengerchatgroep van de trainingsbende.

Greg Van Avermaet vertelde in de Wielergids van Sport/Wielermagazine begin dit jaar hoe dat "aanwervingsproces" verliep. 'Met ons trainingsgroepje gaan wij elk jaar naar de Ardennen, op mountainbikeweekend. Op een gegeven moment stuurde Matthias mij een berichtje: "Mag Oliver meekomen?" Ik had totaal geen idee wie Oliver was, hij kon toen nog geen fameuze resultaten voorleggen. Maar ik dacht: als dat een maat van jou is, waarom niet?'

'Oli ging mee mountainbiken en daar zag ik meteen dat hij enorm veel talent had in verhouding tot wat hij toen nog maar gepresteerd had. De paar keren dat ik doortrok, zat er telkens nog maar één man in mijn wiel en dat was hij. Ik wist meteen dat hij het in zich had om prof te worden. Sindsdien is hij altijd progressie blijven maken.'

Later sloten ook Lawrence Naesen, de broer van, en Gijs Van Hoecke aan bij de trainingsgroep uit de Denderstreek. De eerste is al ploegmaat van Oliver bij AGR2, Van Hoecke maakt in 2021 samen met Van Avermaet de overstap naar de Franse ploeg, waar dus vier Parelvissers of Pêcheurs de perles zullen rijden, naast ook nog de West-Vlaming Stan Dewulf.

Een naam die in 2015 'officieel' werd, later onder meer ook in de markt gezet met een eigen Facebookgroep. Stijn De Bock, officieus pr-verantwoordelijke, legde in Sport/Wielermagazine in 2019 uit waar die naam zijn oorsprong kende. En die haalden ze niet bij de bekende opera van Georges Bizet of bij de tv-serie van Tom Lenaerts en Michiel Devlieger.

'Er zijn twee connecties. Eentje met het wielrennen: "wie zal als eerste zijn grote parel, zijn eerste grote koers, opvissen uit het Donkmeer in Berlare, waar aanvankelijk altijd onze trainingen begonnen". En eentje met, euh, de vrouwen. Want als we een knappe madam zagen, klonk het vaak: "Amai, die heeft een schone parel - als synoniem voor poep".'

