Het was hét hoogtepunt van het wielerseizoen 2019: de miraculeuze comeback van Mathieu van der Poel in de finale van de Amstel Gold Race. Een wonder dat hem wereldwijd op de kaart zette.

Met een gigantisch palmares als veldrijder, als zoon van Adrie, en als kleinzoon van Raymond Poulidor fietste Mathieu van der Poel zich al vaker onder de spotlights.

Maar dat is amper te vergelijken met wat Van der Poels zege in de Amstel Gold Race van vorig jaar losmaakte.

Dat blijkt ook uit onderstaande grafiek, van Google Trends. De zeer hoge piek is die van de week van MvdP's zege in de Amstel, op een waarde van 100. Een waarde van 50 betekent dat een term/naam half zo veel werd ingevoerd op Google.

Van der Poels tweede beste waarde was... 28, de week van het jongste WK veldrijden, toen hij zijn derde regenboogtrui pakte bij de profs. Alle andere momenten in zijn carrière zitten daar ver onder.

Niet eens verrassend na een miraculeuze comeback, waarbij commentatoren volledig uit hun dak gingen en zelfs ene Lance Armstrong het op Twitter omschreef als "THE BEST bike race I have EVER seen."

Hoe verrichte Mathieu van der Poel dat mirakel?

