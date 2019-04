Twintig jaar geleden behaalde Frank Vandenbroucke met winst in Luik-Bastenaken-Luik de grootste triomf uit zijn carrière. Zijn verzorger van toen, Freddy Viaene, blikt terug. 'Freddy', zei hij, 'ik ga ze er zondag allemaal af rijden.'

Freddy Viaene: 'Frank was nooit beter dan in het voorjaar van 1999. Hij won met overwicht de Omloop Het Volk en werd tweede in de Ronde van Vlaanderen, na Peter Van Petegem. Hij wilde toen al een groot solonummer opvoeren. Op 90 kilometer van de finish raakte hij weg met 15 renners, onder wie zijn ploegmaat Philippe Gaumont. Maar die viel zwaar bij het opdraaien van de Paddestraat en Frank ging even later op de Molenberg ook tegen de vlakte. Het plan viel in duigen.

...