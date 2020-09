Als alles goed loopt voor de Nederlandse formatie, mag het morgen feesten op de Champs-Élysées met Primoz Roglic als eindwinnaar van de Tour. Maar Jumbo-Visma domineerde eigenlijk de voorbije drie weken. En dat voor een team dat zeven jaar geleden of sterven na dood was.

Tom Dumoulin, de grote Tourhoop van Nederland, is de laatste grote transfer van Jumbo-Visma. Met eerder al Primoz Roglic en die andere Nederlandse berggeit Steven Kruijswijk in de eigen rangen, is de komst van Dumoulin een statement: Jumbo-Visma gaat vol voor eindwinst in de Tour van 2020. De winaar van de Giro in 2018 was meteen vol lof over de Nederlandse formatie: 'Ze willen winnen, de beste zijn. Er is een duidelijke visie, een plan, maar ze willen ook nú presteren.' In eerdere interviews noemde de Nederlander Jumbo-Visma zelfs het 'Real Madrid van de koers'. Hoe komt dat?

Kruijswijk zet de ploeg op de kaart

In 2016 begint het echte verhaal van Jumbo zoals we het nu kennen. De jaren voordien moest de ploeg rake klappen incasseren na het vertrek van Rabobank. Eerst werd geen hoofdsponsor gevonden en heette het team nog Team Blanco in 2012. Daarna volgde nog een intermezzo met het Amerikaanse Belkin, maar toen Jumbo op de proppen kwam met Lotto, toen begon het pas echt te draaien.

Het is het jaar dat Steven Kruijswijk op een haar na de Giro wint. Een val in de afdaling van de Colle dell'Agnello kost hem alsnog de overwinning, hij eindigt uiteindelijk op de vierde plek. Een jaar later schrijft de voormalige schansspringer Primoz Roglic, die na een tip aan ploegleider Frans Maassen was opgevist uit het kleine Sloveense Adria Team, een lastige Alpenrit in de Tour op zijn naam en toont Dylan Groenewegen zich de snelste op de Champs-Élysées. In 2018 doet Groenewegen er nog twee etappezeges bij en bereiken Roglic en Kruiswijk Parijs op plaats vier en vijf.

Thijs Zonneveld, oud-wielrenner en vandaag analist voor onder meer het Algemeen Dagblad, zag toen het tij keren. 'Ineens begon het team weer echt op te vallen, waar tot dan de aandacht in Nederland vooral naar Team Sunweb ging, met Dumoulin, die in 2017 de Vuelta won. Je hebt zulke overwinningen nodig om die laatste paar stappen te zetten.'

Mountainbiken

Teambazen Richard Plugge en Merijn Zeeman blijven ook na de eerste successen investeren in de begeleiding van hun renners. Na zijn val in de afdaling van de Colle dell'Agnello krijgt Steven Kruiswijk een persoonlijke 'daalcoach' toegewezen. Samen met nog enkele ploegmakkers die wankel een berg afdalen wordt hij van zijn angst en onzekerheid afgeholpen.

Bram Tankink, die nog actief was voor de ploeg als renner, ziet daar het nut zeker van in. 'In een afdaling kun je de koers gemakkelijk verliezen, niet alleen door een val maar ook door het verspillen van energie als gevolg van een slechte techniek. Op een bepaald moment zijn jongens als Steven een week lang begeleid door een trainer uit het downhill mountainbiken die hen helemaal opnieuw heeft leren dalen. Met zo'n speciale bril op hun neus, zodat ze gedwongen werden om naar voren te kijken en niet naar hun stuur of hun wielen.

'Een ander voorbeeld van de doorgedreven aanpak: in 2012, bij Rabobank, wist ik tien dagen voor de start van de Tour nog niet eens of ik zou gaan of niet. Een paar jaar later wist ik in december al dat ik de Giro zou rijden om Kruiswijk bij te staan. We konden maandenlang samen naar hetzelfde doel toeleven, en daarmee creëer je betrokkenheid.'

Zonneveld: 'Ook qua budget is het team de voorbije jaren alleen maar gegroeid. Vandaag wordt het geschat op iets van een twintig miljoen euro, waarmee Jumbo-Visma niet eens in de top vijf van het peloton zit, maar vorig jaar hebben ze wel Tom Dumoulin aangetrokken voor naar schatting tien miljoen, buiten het budget om: het was de grote baas van Jumbo, een familiebedrijf, die op ouderwetse manier zijn portemonnee heeft opengetrokken.

'Op zich staat er een stevige basis, met steeds meer andere Nederlandse bedrijven aan gekoppeld, zoals Hema en Unilever. Bovendien zit er onder het profteam nu ook een hele piramide van opleidingsploegen, achter de schermen bouwen ze aan een structuur die er voor de langere termijn heel goed uitziet. Zelfs in coronatijd hebben ze geen financiële problemen. Ik zie ze dus ook de komende jaren het wielrennen domineren.'

