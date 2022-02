Hoe kan je de winnaar van de koers voorspellen?

Het is een haast onmogelijke opdracht om de winnaar van een wielerwedstrijd te voorspellen. Je moet rekening houden met de vermoeidheid, de conditie, het favoriete weer en de tactiek van meer dan 150 renners en dan zwijgen we nog over valpartijen en lekke banden. Maar Steven Latré (UAntwerpen) heeft toch een statistisch model ontwikkeld waarmee je de pronostiek van je vrienden kan overtreffen. Hoe dat werkt, kom je te weten in dit college.