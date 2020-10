Tenzij een ploeg hem alsnog een nieuw contract voor 2021 geeft, zet Mark Cavendish (35) straks een punt achter zijn carrière. Woensdag rijdt de beste sprinter ooit zeker nog de Scheldeprijs, de koers waarin hij in 2007 verrassend zijn allereerste profzege boekte. Na een chaotische aanloop, zo getuigt zijn ex-verzorger Bart Brackez.

'De eerste keer dat ik Mark opmerkte, was in de Ronde van Groot-Brittannië van 2006', vertelt Bart Brackez, ex-verzorger van onder meer Lance Armstrong, Frank Vandenbroucke en Jan Ullrich, en tegenwoordig kinesist bij voetbalclub KV Oostende. 'Als 21-jarige stagiair bij T-Mobile behaalde Cav twee tweede plaatsen, een derde en een vierde stek. In de zesde rit kwam hij zelfs slechts vijftien centimeter te kort om ... Tom Boonen te kloppen. Tom vertelde me na de aankomst dat hij onder de indruk was: 'Wie is die Cavendish? Een klasbak!'''Door die prestaties mocht Mark een profcontract bij T-Mobile tekenen, maar zijn eerste weken als prof liepen niet van een leien dakje. In de winter werd hij verscheidene keren ziek, waardoor hij niet veel kon trainen en met overgewicht aan de Ster van Bessèges begon. Daar werd hij op iedere snelwegbrug uit de wielen gereden. Ontmoedigd moest hij opgeven.''Ik heb me dan over Mark ontfermd en een paar weken met hem getraind. In zo'n korte tijd kon hij echter zijn achterstand niet inhalen. In Dwars door Vlaanderen en de Driedaagse van de Panne-Koksijde kreeg hij opnieuw geen voet aan de grond. Toen zag Cav het niet meer zitten. Na de woensdagetappe begon hij te huilen en moest ik meer dan een uur op hem inpraten.''Dat monterde hem wat op, maar dan kwam "Vrijdag de Dertiende". Na de verkenning van Parijs-Roubaix - hij mocht als training meerijden - lagen zijn handen tot bloedens toe open. Handschoenen vergeten... Mark reed daarna nog met zijn fiets van Roubaix naar het hotel in Deurle. Daar stelde hij vast dat hij de lichten van zijn Mini Cooper had laten branden. Hij probeerde zijn auto in gang te lopen, maar kon niet tijdig instappen, waardoor zijn Mini tegen een andere wagen botste. Weer grote miserie! En een lange discussie met de eigenaar.'Ik heb dat toen opgelost, maar Mark was opnieuw enorm van streek. Hij wilde naar huis. Ik bleef echter herhalen: "Blijf in jezelf geloven. Je hebt talent. Wacht tot de Scheldeprijs. Dat wordt jouw koers!" Mijn voorspelling kwam uit, want Cav klopte heel verrassend, althans voor de buitenwereld, Robbie McEwen, Gert Steegmans en Wouter Weylandt in de massasprint. Misschien wel het grootste kantelpunt in zijn carrière, want daarna werd hij een ander mens, met veel meer zelfvertrouwen.' Dat bleek ook: Cavendish won nog tien keer dat seizoen. En zou er tot 2018 nog liefst 135 zeges bijvoegen, als de beste sprinter ooit. Die allicht straks de fiets aan de haak zal hangen, gezien de kleine kans dat hij ergens nog een deftig contract voor het seizoen 2021 zal krijgen. Hopelijk kan de Brit woensdag in Schoten een mooier afscheid vieren dan zondag in Gent-Wevelgem, waar hij meeging in de vroege ontsnapping en na de finish in tranen uitbarstte, vertellend dat dat zijn laatste race was. Ingegeven echter door de emoties, want Cavendish stond toen al op de startlijst van de Scheldeprijs en zijn deelname werd dinsdag door zijn ploeg ook bevestigd. Het is echter nog onduidelijk of de Brit zondag ook de Ronde van Vlaanderen en volgende woensdag Brugge-De Panne rijdt. Indien niet, dan wordt Scheldeprijs zijn allerlaatste koers. Het zou de cirkel, begonnen in 2007, helemaal rondmaken.Tenzij er een ploeg toch nog een toegevoegde waarde ziet in de Brit als renner, maar in deze economische moeilijke coronatijden lijkt die kans klein.