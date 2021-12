Zondag vindt in Val di Sole de eerste doelbewuste Wereldbekerveldrit in de sneeuw plaats. Bijna twaalf jaar na de fameuze sneeuwcross in Kalmthout, gewonnen door Sven Nys na een fameuze comeback én een mislukte test met... spijkerbanden.

Kent u Richard Nieuwhuis? Allicht niet. Toch is hij een van de belangrijkste figuren in het veldrijden. Weinig topcrossers, en ook mountainbikers, die zijn gsm-nummer niet in hun contactenlijst hebben staan. Met zijn vermaarde Dugasttubes is de Nederlander al immers bijna twintig jaar lang een van de hofleveranciers van het crosspeloton.

Onder meer Sven Nys was een vaste klant, die ook altijd open stond voor innovatie. Nieuwhuis bracht dan ook geregeld nieuwe tubes op de markt die op een bepaalde ondergrond net iets beter bolden.Zoals in het seizoen 2009/10, toen hij uitpakte met de befaamde Diavolo's, handgemaakte tubes waarop hij in de noppen liefst vierhonderd nageltjes had gemonteerd. Die spijkertjes konden in de noppen vrij bewegen en gaven zo extra grip op sneeuw en ijs. Nieuwhuis had de tubes ontwikkeld met oog op het WK in Tábor, dat allicht op zo'n spekgladde ondergrond gereden zou worden.Om die Diavolo's te testen trokken hij en Sven Nys begin december naar de schaatsbaan van Eindhoven. Daar scheurde de Kannibaal op het ijs door de bochten, réchtstaand op de pedalen. 'Een verbetering van meer dan vijftig procent. Geen evolutie, maar revolutie', glunderde Nys, die de Diavolo's erna ook testte in de praktijk, op training in Baal. 'Sensationeel veel rapper. Ook qua grip een immens verschil', reageerde hij in een telefoongesprek met Nieuwhuis.Die wilde de tubes sparen voor het WK in Tábor, en sprak dat zo af met de Belg. Tot hij op zondagmorgen 20 december Isabel Nijs, de toenmalige vrouw van Sven, aan de lijn kreeg. Het was die ochtend beginnen te sneeuwen en Nys wilde tijdens de Wereldbekermanche in Kalmthout de revolutionaire tubes in competitie uittesten, om op zeker te spelen voor het WK. Hij had bovendien niets te verliezen, want zijn eindklassement in de Wereldbeker was na een opgave in Treviso toch al om zeep.De rest van het verhaal vertelde Nieuwhuis eerder in de veldritgids van Sport/Voetbalmagazine in 2011. 'Tegen mijn zin stemde ik in. Maar op één voorwaarde, om de concurrentie niet wakker te maken: Sven moest starten met normale Rhino's en pas onderweg wisselen voor een nieuwe fiets met die Diavolo-tubes. Zijn mecaniciens moesten met die tubes wel al eens door de sneeuw rijden, zodat ze met sneeuw en modder bedekt waren en niemand zou kunnen zien dat er iets speciaals aan was. Na de race moesten die fietsen dan meteen weer naar de camper.'Nys bevestigt vandaag het verhaal, alleen viel volgens hem het plan snel in duigen. 'Ik ben inderdaad gestart met Rhino's, heb toen gewisseld naar Diavolo's, maar reed snel lek, en heb dus weer naar Rhino's moeten overschakelen.'Op het YouTubefilmpje van die cross is er één wissel in beeld te zien, nadat VRT-reporter Renaat Schotte langs het parcours melding had gemaakt van een waarschijnlijke lekke band voor Nys. Die zegt er zelfs tijd mee te hebben verloren in een achtervolgingsrace. 'Ik lag dan al bijna een halve minuut achterop door kettingproblemen. Daarna heb ik, puur op techniek en voortgedreven door adrenaline, een enorme terugkeer gemaakt, een van de mooiste in mijn carrière.'Nys ging in de finale nog op en over Niels Albert en Zdenek Stybar en won uiteindelijk met drie seconden voorsprong. 'Ik heb toen het onmogelijke mogelijk gemaakt.'Volgens Nieuwhuis een comeback dánkzij zijn fameuze spijkerbanden, maar dat klopt dus niet, zegt Nys. 'Maar als ik níét was lekgereden, dan was ik er wél mee blijven rijden tot de finish, dat zeker. Het draaide anders uit, en voor het eindresultaat maakte het geen verschil. Gezien de mislukte test - een vlakke ijsbaan was toch iets anders dan een veldritparcours met meer oneffenheden - heb ik de banden dan ook niet meer gebruikt. Te groot risico op lekrijden.'Na de cross deed in het veldritwereldje wel de ronde dat Nys iets 'speciaals' had, met oog op het WK. Nieuwhuis: 'Te veel mensen waren op de hoogte: Svens pa, zijn mecaniciens, zijn verzorger plús een journalist (Chris Picavet, nvdr), cameraman en geluidsman van de VRT. Zij waren bij de test in Eindhoven aanwezig geweest, voor een reportage in Sportweekend, die pas in het weekend van het WK uitgezonden zou worden. Zo'n 'geheim' valt dan moeilijk stil te houden.''Uiteindelijk kreeg ik telefoon van Peter Van den Abeele (UCI-coördinator, nvdr): "Kloppen de geruchten?" Ik heb open kaart gespeeld en die tube getoond, op de Wereldbeker in Hoogerheide, een week voor het WK. Peter vond die pinnetjes te gevaarlijk en verbood de Diavolo, op basis van het reglement dat acht weken voor de aanvang van het WK alle materiaal wereldwijd te koop moet zijn. Voor de rechtbank had ik mijn gelijk gehaald, maar al die commotie zou het veldrijden geen deugd gedaan hebben, dus heb ik het maar zo gelaten.'En zo stierf de revolutionaire Diavolo na een veelbelovend begin een vlugge dood.