Wie wil gokken op welke renner de Ronde van Vlaanderen zal winnen, hoeft niet verder te kijken dan de top tien, of zelfs de top vijf, van de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke.

E3 Prijs Harelbeke 2005: op iets meer dan vijftig kilometer van de aankomst trekt de Duitser Andreas Klier op het buitenblad door op de Taaienberg, alleen de nieuwe Belgische wielergod, Tom Boonen, kan in zijn spoor volgen. Wat volgt is een bloedstollende strijd met vijf achtervolgers tot in Harelbeke. De Belg en de Duitser houden stand, Boonen wint makkelijk de sprint voor Klier en behaalt zijn tweede zege op rij in Harelbeke. Peter Van Petegem finisht op twaalf seconden als derde. 'Een straf nummertje uit de oude tijd', noemde Boonen het - de aanvalslust van de Mathieu van der Poels van vandaag is dus heus niet nieuw.Een week later in de Ronde van Vlaanderen: Tom Boonen ontsnapt in de finale uit een selecte kopgroep. Hij soleert naar zijn eerste triomf in Vlaanderens Mooiste. Tweede en derde? Andreas Klier en Peter Van Petegem, exact hetzelfde podium als in de E3 Prijs.Een primeur in de geschiedenis. En dan pas de zesde dubbel E3/Ronde sinds de eerste editie van de Harelbeekse semiklassieker in 1955 (na Noël Foré in 1963, Walter Planckaert in 1976, Jan Raas in 1979, Johan Museeuw in 1998 en Peter Van Petegem in 1999). Met die nuance dat de E3 Prijs, of Harelbeke-Antwerpen-Harelbeke tot en met 1969, de eerste decennia nog vroeger op de wielerkalender stond.Tom Boonen herhaalt zijn dubbel een jaar later, in 2006, nog eens, deze keer in een duel met respectievelijk Alessandro Ballan (E3) en Leif Hoste (Ronde). Om daar in zijn laatste superjaar, 2012, nog een derde dubbel aan toe te voegen, met een sprintzege in Harelbeke (in een groep van 45 renners) en een in Oudenaarde (tegen Filippo Pozzato en Alessandro Ballan). Grote rivaal Fabian Cancellara kon niet achterblijven, want ook hij won tweemaal in hetzelfde jaar de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen (in 2010 en in 2013). En ei zo na in 2011, maar in Vlaanderens Mooiste is Nick Nuyens hem te snel af.Na Boonen en Cancellara zal ook Niki Terpstra in 2018 dubbelen, in de E3 en de Ronde, voor de zesde keer in de laatste vijftien seizoenen (vorig jaar, door de afgelasting van de E3 Classic, niet meegeteld). Opvallend, want de dubbel Omloop Het Nieuwsblad/Ronde van Vlaanderen heeft geen enkele renner ooit gerealiseerd, mede door de langere tijd tussen de openingsklassieker en Vlaanderens grootste wielermonument.Al even opmerkelijk: de 15 winnaars van de Ronde van Vlaanderen stonden sinds de editie van 2005 er (bijna) altijd in de E3 Prijs: 14 van de 15 eindigden in Harelbeke in de top 10 (Nick Nuyens is de uitzondering, maar hij won op woensdag voor de E3 wel Dwars door Vlaanderen), 10 van de 15 finishten in de top 5 en 8 van de 15 op het podium.Velen schrokken zich bijvoorbeeld een hoedje toen Alberto Bettiol in 2019 de Ronde won, maar de Italiaan was in Harelbeke wel al 'anoniem' vierde geworden, na Zdenek Stybar, Wout van Aert en Greg Van Avermaet.De correlatie tussen de drie renners die het podium bezetten in Vlaanderens Mooiste en hun prestatie een week ervoor in Harelbeke is al even frappant: 15 van de 45 (33,33%) finishten ook in de top drie in de E3, 20 van de 45 (44%) in de top vijf. Of hoe de E3 Saxo Bank Classic, door zijn soortgelijk, de laatste jaren steeds zwaarder gemaakt parcours in de Vlaamse Ardennen (met dit jaar 17 hellingen), dé generale repetitie is geworden voor de wielerhoogmis negen dagen later.Voor Gent-Wevelgem geldt dat, door het vlakkere karakter van de koers, met meer kans op een groepssprint, iets minder. Sinds de verhuizing naar de laatste zondag voor de Ronde van Vlaanderen in 2010 realiseerden twee renners de dubbel: Tom Boonen in 2012 (na ook al winst in Harelbeke) en Peter Sagan in 2016.