Remco Evenepoel boekte zijn 33e carrièrezege en derde grote klassieke overwinning in de Clásica San Sebastián. Hoe straf was zijn prestatie? Vijf cijfers om die in de juiste context te plaatsen.

44,6

Zoveel kilometer reed Remco Evenepoel alleen op weg naar de zege, vanaf het moment dat hij Simon Yates als laatste aanklamper definitief loste. Het is de langste winnende solo in de geschiedenis van de Clásica San Sebastian, een record dat tot zaterdag op naam stond van Miguel Indurain (40 km in 1990).

Dylan van Baarle (52,5 km, in Dwars door Vlaanderen) en Tadej Pogacar (50,3 km in de Strade Bianche) zetten dit seizoen een nog langere winnende solotocht neer, maar voor een pure klimklassieker is dat in moderne wielertijden ongezien.

Het was ook de derde langste winnende solo van Evenepoel in zijn profcarrière, na de Druivenkoers vorig jaar (60,5 km) en de vierde rit van de Ronde van Polen in 2020 (51,7 km).

1'58''

De voorsprong die Remco Evenepoel bijeen reed in die 44,6 km. De grootste voorsprong in de Clásica San Sebastian sinds Miguel Indurain in 1990 2'24'' eerder binnenkwam dan de tweede.

Het is ook de op één na grootste voorsprong in een eendagsklassieker sinds de invoering van de Pro/WorldTour in 2005. Alleen Fabian Cancellara had in Parijs-Roubaix 2010 een nog grotere voorsprong op de tweede: exact twee minuten.

De Helleklassieker is echter meer geschikt om zo ver uit te lopen dan de Clásica San Sebastian. Bovendien speelde Evenepoel een stuk van zijn maximale voorsprong (ongeveer 2'30'' à 2'40'') kwijt toen hij in de laatste twee kilometer gas terug nam, om te genieten van zijn zege.

De 2,6 seconden die hij per kilometer uitliep is ook meer dan bij zijn twee nog langere solo's, in de Druivenkoers (0,7 seconde per km, met een totale voorsprong van 40 seconden) en in de Ronde van Polen (2,1 seconde per km, met een totale voorsprong van 1'48'').

40,659

De gemiddelde snelheid in kilometer per uur die Remco Evenepoel haalde. Het hoogste gemiddelde in de Clásica San Sebastian sinds 2013 (41,057 km per uur).

Die editie was wel niet zo zwaar als die van zaterdag: 3500 vs. 3942 hoogtemeters, met in de nieuwste finale steilere beklimmingen van de Erlaitz en de Murgil-Tontorra.

Nog straffer was de gemiddelde snelheid die de Schepdaalnaar haalde in zijn solo van 44,6 km. Hij deed daar slechts 1 uur, 1 minuut en 47 seconden over, of 43,3 km per uur. Mét tegenwind op het vlakke stuk tussen de Erlaitz en de Murgil-Tontorra.

Het meest indrukwekkende was zijn versnelling op de Erlaitz, waar hij iedereen, inclusief Simon Yates, klink uit het wiel reed, puur op een aangehouden hoog wattage: 7,3 watt per kilo over net geen 12 minuten, vertelde hij aan HLN.be. Dat is voor een inspanning bergop van die duur absolute wereldklasse. En zelfs de beste prestatie uit zijn profloopbaan, voor een huidig gewicht van 63 kilo.

2

Zoveel keer is de Clásica San Sebastián sinds 2008 gewonnen door renner die niet de Tour de France in de benen had: tweemaal was dat Remco Evenepoel, in 2019 en afgelopen zaterdag.

De Schepdaalnaar profiteerde ook van de impact van een zeer zware Tour de France, met een recordsnelheid en bij hoge temperaturen (gemiddeld 30 graden).

De vier renners die in de Ronde van Frankrijk in de top 20 eindigden en startten in de Clásica San Sebastian gaven in de Spaanse eendagsklassieker alle vier op: Tadej Pogacar, David Gaudu, Luis Léon Sanchez en Patrick Konrad. Net als andere favorieten als Max Schachmann, Michael Matthews en Matej Mohoric.

In de top tien van de Clásica finishten uiteindelijk 'slechts' vier Tourrenners: Tiesj Benoot (3e), Bauke Mollema (4e), Toms Skujins (7e) en Rigoberto Uran (9e).

Op basis van de 'start quality'-ranking van de wielerwebsite Procyclingstats was het ook de op een na zwakst bezette editie van de laatste vijftien jaar, na 2021.

22

Zoveel jaar, 6 maanden en 5 dagen oud was Remco Evenepoel toen hij voor de tweede keer de Clásica San Sebastian won. Na zijn eerste zege in 2019 en Luik-Bastenaken-Luik dit jaar heeft hij nu al drie eendagskoersen in de WorldTour op zijn naam staan. Als jongste renner sinds de invoering van de Pro/WorldTour in 2005.

En zelfs als jongste renner met drie 'klassieke' zeges op zak sinds... Eddy Merckx. Weliswaar alleen rekening houdend met wedstrijden die nu op de WorldTourkalender staan, want Beppe Saronni won voor zijn 23e een rist Italiaanse semiklassiekers.

Zoveel kilometer reed Remco Evenepoel alleen op weg naar de zege, vanaf het moment dat hij Simon Yates als laatste aanklamper definitief loste. Het is de langste winnende solo in de geschiedenis van de Clásica San Sebastian, een record dat tot zaterdag op naam stond van Miguel Indurain (40 km in 1990). Dylan van Baarle (52,5 km, in Dwars door Vlaanderen) en Tadej Pogacar (50,3 km in de Strade Bianche) zetten dit seizoen een nog langere winnende solotocht neer, maar voor een pure klimklassieker is dat in moderne wielertijden ongezien. Het was ook de derde langste winnende solo van Evenepoel in zijn profcarrière, na de Druivenkoers vorig jaar (60,5 km) en de vierde rit van de Ronde van Polen in 2020 (51,7 km).De voorsprong die Remco Evenepoel bijeen reed in die 44,6 km. De grootste voorsprong in de Clásica San Sebastian sinds Miguel Indurain in 1990 2'24'' eerder binnenkwam dan de tweede. Het is ook de op één na grootste voorsprong in een eendagsklassieker sinds de invoering van de Pro/WorldTour in 2005. Alleen Fabian Cancellara had in Parijs-Roubaix 2010 een nog grotere voorsprong op de tweede: exact twee minuten.De Helleklassieker is echter meer geschikt om zo ver uit te lopen dan de Clásica San Sebastian. Bovendien speelde Evenepoel een stuk van zijn maximale voorsprong (ongeveer 2'30'' à 2'40'') kwijt toen hij in de laatste twee kilometer gas terug nam, om te genieten van zijn zege. De 2,6 seconden die hij per kilometer uitliep is ook meer dan bij zijn twee nog langere solo's, in de Druivenkoers (0,7 seconde per km, met een totale voorsprong van 40 seconden) en in de Ronde van Polen (2,1 seconde per km, met een totale voorsprong van 1'48'').De gemiddelde snelheid in kilometer per uur die Remco Evenepoel haalde. Het hoogste gemiddelde in de Clásica San Sebastian sinds 2013 (41,057 km per uur). Die editie was wel niet zo zwaar als die van zaterdag: 3500 vs. 3942 hoogtemeters, met in de nieuwste finale steilere beklimmingen van de Erlaitz en de Murgil-Tontorra.Nog straffer was de gemiddelde snelheid die de Schepdaalnaar haalde in zijn solo van 44,6 km. Hij deed daar slechts 1 uur, 1 minuut en 47 seconden over, of 43,3 km per uur. Mét tegenwind op het vlakke stuk tussen de Erlaitz en de Murgil-Tontorra.Het meest indrukwekkende was zijn versnelling op de Erlaitz, waar hij iedereen, inclusief Simon Yates, klink uit het wiel reed, puur op een aangehouden hoog wattage: 7,3 watt per kilo over net geen 12 minuten, vertelde hij aan HLN.be. Dat is voor een inspanning bergop van die duur absolute wereldklasse. En zelfs de beste prestatie uit zijn profloopbaan, voor een huidig gewicht van 63 kilo.Zoveel keer is de Clásica San Sebastián sinds 2008 gewonnen door renner die niet de Tour de France in de benen had: tweemaal was dat Remco Evenepoel, in 2019 en afgelopen zaterdag. De Schepdaalnaar profiteerde ook van de impact van een zeer zware Tour de France, met een recordsnelheid en bij hoge temperaturen (gemiddeld 30 graden). De vier renners die in de Ronde van Frankrijk in de top 20 eindigden en startten in de Clásica San Sebastian gaven in de Spaanse eendagsklassieker alle vier op: Tadej Pogacar, David Gaudu, Luis Léon Sanchez en Patrick Konrad. Net als andere favorieten als Max Schachmann, Michael Matthews en Matej Mohoric.In de top tien van de Clásica finishten uiteindelijk 'slechts' vier Tourrenners: Tiesj Benoot (3e), Bauke Mollema (4e), Toms Skujins (7e) en Rigoberto Uran (9e).Op basis van de 'start quality'-ranking van de wielerwebsite Procyclingstats was het ook de op een na zwakst bezette editie van de laatste vijftien jaar, na 2021.Zoveel jaar, 6 maanden en 5 dagen oud was Remco Evenepoel toen hij voor de tweede keer de Clásica San Sebastian won. Na zijn eerste zege in 2019 en Luik-Bastenaken-Luik dit jaar heeft hij nu al drie eendagskoersen in de WorldTour op zijn naam staan. Als jongste renner sinds de invoering van de Pro/WorldTour in 2005. En zelfs als jongste renner met drie 'klassieke' zeges op zak sinds... Eddy Merckx. Weliswaar alleen rekening houdend met wedstrijden die nu op de WorldTourkalender staan, want Beppe Saronni won voor zijn 23e een rist Italiaanse semiklassiekers.