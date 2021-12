Hij was zelf verrast, Wout van Aert, over de dominante manier waarop hij in het Land van Morgen een memorabele jubileumzege in het veld behaalde. Hoe speciaal en uitzonderlijk was zijn nummer in Boom? Een overzicht in 10 opvallende cijfers.

De zoveelste zege in het cyclocross schreef Wout van Aert zaterdag op zijn naam, sinds hij in 2008/09 aan zijn eerste seizoen bij de nieuwelingen begon: 31 overwinningen bij de jeugd en 69 triomfen bij de elite (zijn zege in het veldritcriterium in Waregem in 2017 niet meegerekend).

De zoveelste zege in het cyclocross schreef Wout van Aert zaterdag op zijn naam, sinds hij in 2008/09 aan zijn eerste seizoen bij de nieuwelingen begon: 31 overwinningen bij de jeugd en 69 triomfen bij de elite (zijn zege in het veldritcriterium in Waregem in 2017 niet meegerekend).Zoveel maanden en 1 dag lag er tussen Van Aerts laatste wegrace, Parijs-Roubaix, en de Superprestigemanche in Boom. Twintig dagen meer dan vorig jaar, waardoor hij meer tijd had om zich specifieker voor te bereiden en zo dus op een hoger conditioneel niveau zijn eerste cross kon aansnijden. Alleen in 2019 had de Jumbo-Vismarenner een nog grotere break tussen zijn laatste race op de weg en in het veld (toen ruim vijf maanden), maar toen moest hij revalideren na zijn zware crash in de Tour.Zoveel seizoenen was het geleden dat de Herentalsenaar zijn eerste cross van het seizoen had gewonnen, toen in Geraardsbergen, in september 2016. Ruim vier jaar had Van Aert ook moeten wachten om nog eens te zegevieren in een Superprestigemanche. De laatste voor zijn winst in Boom dateerde al van 12 november 2017 in Gavere.Het aantal renners dat in de moderne geschiedenis van het veldrijden, sinds de invoering van de Wereldbeker in 1993, met zo'n grote voorsprong (1'40'') als Van Aert hun eerste (klassements)cross van het seizoen hebben gewonnen. Ter vergelijking: Mathieu van der Poels grootste voorsprong ooit in een eliteveldrit was 1'31'', in de Wereldbekermanche in Hulst begin dit jaar.De voorsprong van Wout van Aert in Boom was de derde grootste waarmee hij al een elitecross won. Alleen in de Wereldbeker in Dendermonde in december 2020 (2'49'') en op het WK in Valkenburg 2018 (2'13'') sloeg hij een grotere kloof op de concurrentie. Met die nuance dat de Kempenaar op het festivaldomein van Tomorrowland 'slechts' 56'29'' onderweg was. In Dendermonde duurde de race bijna tien minuten langer (1u06'10''), in Valkenburg zelfs bijna 12,5 minuten (1u09'00'').De gemiddelde snelheid, in km per uur, waarmee de gewezen Lillenaar de goed zeven ronden op het Domein De Schorre aflegde, over een afstand van 18,2 km (volgens zijn Strava-account). Niet toevallig een gemiddelde onder de 20 km per uur, want het zijn in die trage crossen dat Van Aert de grootste bressen slaat. In de Wereldbeker in Dendermonde was de gemiddelde snelheid zelfs slechts 15,3 km per uur, op het WK in Valkenburg 17,7 km per uur. Toen ook, net als in Boom, zware moddercrossen met veel loopstroken (bergop), dé specialiteit van de Jumbo-Vismarenner.Zoveel bedroeg de kloof tussen Toon Aerts, die als tweede eindigde (op 1'40''), en de vijftiende, de Spanjaard Felipe Orts (op 3'28''). Of slechts acht seconden meer dan de kloof tussen de eerste en de tweede, Van Aert en Aerts. De maximale kloof van WvA op het einde van een ronde (de vijfde) bedroeg zelfs 1'59'', toen hij na 39'24'' passeerde en Lars van der Haar als tweede na 41'23''. Een kloof die de Kempenaar uitbouwde in nauwelijks 26'56'' (!), aangezien hij na 12'29'' wegliep bij zijn laatste metgezel Toon Aerts, toen die bleef haperen aan de dranghekken en daarna viel. Met zoveel seconden legde Van Aert tweemaal een ronde vlugger af dan de tweede snelste in die ronde. In de vierde en de vijfde, toen alleen Lars van der Haar en Thijs Aerts minder dan een halve minuut trager waren dan hij (7'48'' vs. 8'17'' en 7'56'' vs. 8'25''). In de tweede en derde omloop reed en liep WvA 14 en 25 seconden sneller dan de tweede rapste (Eli Iserbyt, 7'49'' vs. 8'03'' en Toon Aerts, 7'44'' vs. 8'09'').Opvallend: in de twee laatste rondes klokte Van Aert telkens 'pas' de zesde tijd, mede door zijn valpartij en omdat hij "een beetje vermoeid werd". Toch verloor hij slechts 10 en 20 seconden op Toon Aerts, die de snelste was in die finale (8'31'' vs. 8'21'' en 8'34'' vs. 8'14'').Zoveel veldritten heeft Wout van Aert nu al minstens drie keer gewonnen. Na Bredene (viermaal), Ardooie, Essen, Koppenberg en Mol (elk driemaal), nu ook Boom, na eerdere zeges in 2016 en 2017.De zoveelste zege in het veld behaalde de Jumbo-Vismarenner met een Cervélofiets, de gloednieuwe R5-CX. Begin dit jaar crosste hij immers nog rond op een Bianchi, weliswaar met de naam van Cervélo erop gespoten. Dat Van Aert tevreden was met zijn nieuwe machine bleek ook toen hij net voor de finish zijn fiets aaide, zoals een jockey zijn paard streelt na een goeie prestatie. Al is het vooral zijn immense fysieke potentieel waarmee de Kempenaar, weliswaar op een parcours dat hem op het lijf geschreven was, de tegenstand overklaste. Weliswaar nog zonder Mathieu van der Poel, maar (nog) niet in topconditie.Of zoals Rudi Van de Sompel, de coach van Eli Iserbyt, vooraf vertelde: 'Als Van Aert meteen wint, hebben we een probleem.'