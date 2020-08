Een Belg als meesterknecht van de mogelijke eindwinnaar, twee andere opmerkelijk oude landgenoten, een Ronde IN Frankrijk met vele korte ritten en lage bergen. De Tour van 2020 samengevat in 10 cijfers.

31

Zoveel jaar is het geleden dat een Belg deel uitmaakte van de ploeg van de eindwinnaar. Frank Hoste, René Martens, Johan Museeuw, Eddy Planckaert, Ronny Van Holen en Philippe Van Vooren hielpen in 1989 Greg LeMond aan de gele trui, als renners van ADR-Agrigel. (Axel Merckx was in 2006 wel ploeggenoot bij Phonak van Floyd Landis toen die de Tour won, maar de Amerikaan werd later gediskwalificeerd wegens dopinggebruik.)

Dat kan dit jaar veranderen, aangezien Wout van Aert teammaat is van topfavoriet Primoz Roglic bij het schijnbaar oppermachtige Jumbo-Visma.

0

Zoveel kilometer fietst het peloton dit jaar buiten de Franse landsgrenzen. Dat lag al vast voor de uitbraak van de coronacrisis, maar komt nu wel van pas, gezien de verschillende coronamaatregelen en quarantaines in alle buurlanden.

In moderne wielertijden is zo'n volledige Ronde in Frankrijk (als die tenminste helemaal wordt afgewerkt) wel uitzonderlijk. Voor een héle Tour op het Franse vasteland moet je zelfs al teruggaan naar 1986, met start in Boulogne, nabij Parijs. Eén kanttekening: het parcours van de editie van 2013 kleurde ook volledig blauw-wit-rood, maar die startte op het eiland Corsica.

7

Het aantal Nederlanders op de voorlopige deelnemerslijst. Het laagste aantal sinds 2007, toen er eveneens zeven Hollandse coureurs in Londen aan de start stonden.

Ook het aantal Belgische deelnemers knikt omlaag: 17 stuks, na 21 vorig jaar (toen het hoogste aantal sinds 1994), en 19 in 2018.

Het Colombiaanse pigment van de Tour is wel fel toegenomen: van vier deelnemers vorig jaar naar tien voor deze editie, het meeste sinds 1992.

22

Zoveel jaar wordt Tadej Pogacar de dag na de slotrit van de Tour in Parijs (als het peloton effectief de hoofdstad haalt). Hij is de op twee na jongste renner van het peloton, maar dat hoeft zijn eindklassement niet in de weg te staan. Egan Bernal pakte vorig jaar het geel, als de op één na jongste van het deelnemersveld.

In tegenstelling tot de Colombiaan debuteert Pogacar wel in de Tour, een jaar na zijn derde plaats in de Vuelta van 2019.

© AFP

De Sloveen kan de eerste renner op het podium worden in zijn maiden Ronde van Frankrijk sinds Nairo Quintana in 2013, die toen tweede werd na Chris Froome.

Het is zelfs al 37 jaar geleden dat een renner bij zijn debuut de Tour won: Laurent Fignon was in 1983 de beste op zijn pas 22e.

26

Zoveel jaar is het geleden dat een renner het puntenklassement in de Giro en de Tour won in hetzelfde seizoen. Een dubbelslag gerealiseerd door Djamolidine Abdoesjaparov, en waar Peter Sagan nu ook op mikt, weliswaar met eerst de Tour en dan pas de Giro.

In Frankrijk zou het zijn achtste maillot vert worden, in Italië zijn eerste maglia ciclamino.

Opvallend: Sagans laatste zege dateert al van 10 juli 2019, de vijfde Tourrit naar Colmar.

© BELGA

Sindsdien staat de twaalfvoudige etappewinnaar dus droog (mede door de coronacrisis), met voorsprong zijn langste periode ooit zonder zege.

Ook André Greipel, na Sagan derde op de ranglijst van actieve renners met de meeste etappezeges in de Tour, heeft al sinds 26 januari 2019 niet meer de handen in de lucht gestoken (toen een een ritje in La Tropicale Amissa Bongo).

De Duitser tekent op zijn 38e wel nog present in de komende Tour. In tegenstelling tot dertigvoudig ritwinnaar Mark Cavendish, wiens laatste zege al dateert van 8 februari 2018.

1

Voor de zoveelste keer in de Tourgeschiedenis is slechts één rit langer dan 200 kilometer: de twaalfde etappe naar Sarran (218 km), de kortste langste rit ooit in een Tour.

18

Zoveel jaar is het geleden dat de regerende wereldkampioen zijn debuut maakte in de Tour. Oscar Freire, het jaar ervoor de beste op het WK in Lissabon, won in 2002 toen wel een rit, maar gaf na zeven etappes op.

© BELGAIMAGE

Hij krijgt nu een opvolger, want Mads Pedersen start in de regenboogtrui zaterdag in zijn eerste Ronde van Frankrijk. Voor Freire moet je al teruggaan naar Greg LeMond, die als wereldkampioen in 1984 debuteerde in La Grande Boucle.

0

Het aantal Australiërs in het team van het... Australische Mitchelton-Scott, dat wel twee Nieuw-Zeelanders meeneemt naar de Tour. Bij het Britse Team INEOS Grenadiers zit er ook slechts één Brit in de selectie, zoals het Zuid-Afrikaanse NTT amper één (blanke) Zuid-Afrikaan telt: Ryan Gibson. Israël-Start-Up Nation neemt dan weer de eerste Israëliet ooit mee naar de Tour: Guy Niv.

Een groot contrast met AG2R waar Oliver Naesen de enige niet Fransman in de selectie is.

Ook opvallend: Team INEOS Grenadiers is pas de derde ploeg in Tourgeschiedenis waarvan alle renners een verschillende nationaliteit hebben, na Phonak in 2006 en EF Education in 2019.

38

Zo veel jaar plus 1 maand en 24 dagen zal Philippe Gilbert zaterdag oud zijn. Hij is zo de oudste Belgische deelnemer aan de Tour sinds Lucien Van Impe in 1985. Die begon toen aan zijn laatste Tour op een leeftijd van 38 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

© BELGA

Ben Hermans (34 jaar, 2 maanden en 22 dagen oud) is dan weer de oudste Belgische debutant in de Tour sinds Ludo Dierckxsens in 1999. Die was toen 34 jaar, 8 maanden en 20 dagen oud toen hij in zijn eerste Ronde van Frankrijk startte, én een rit won.

1

Voor de zoveelste keer sinds het hooggebergte werd geïntroduceerd in de Tour van 2010 ontbreken de mythische beklimmingen van de Aspin, Aubisque, Tourmalet, Ventoux, Alpe d'Huez en Galibier.

Voor het eerste sinds 1996 staan ook geen Alpe d'Huez, Galibier of Tourmalet op het menu (al werd toen de Galibier geschrapt wegens sneeuwval).

Opvallend: in deze Tour moeten de renners ook slechts één keer boven de 2000 meter klimmen (op de col de la Loze, tot 2302 meter). Ter vergelijking: vorig jaar lagen er nog zeven 'tweeduizenders' op het parcours. En het minimum in de laatste tien jaar was twee (in 2013 en 2014).

Zoveel jaar is het geleden dat een Belg deel uitmaakte van de ploeg van de eindwinnaar. Frank Hoste, René Martens, Johan Museeuw, Eddy Planckaert, Ronny Van Holen en Philippe Van Vooren hielpen in 1989 Greg LeMond aan de gele trui, als renners van ADR-Agrigel. (Axel Merckx was in 2006 wel ploeggenoot bij Phonak van Floyd Landis toen die de Tour won, maar de Amerikaan werd later gediskwalificeerd wegens dopinggebruik.)Dat kan dit jaar veranderen, aangezien Wout van Aert teammaat is van topfavoriet Primoz Roglic bij het schijnbaar oppermachtige Jumbo-Visma.Zoveel kilometer fietst het peloton dit jaar buiten de Franse landsgrenzen. Dat lag al vast voor de uitbraak van de coronacrisis, maar komt nu wel van pas, gezien de verschillende coronamaatregelen en quarantaines in alle buurlanden.In moderne wielertijden is zo'n volledige Ronde in Frankrijk (als die tenminste helemaal wordt afgewerkt) wel uitzonderlijk. Voor een héle Tour op het Franse vasteland moet je zelfs al teruggaan naar 1986, met start in Boulogne, nabij Parijs. Eén kanttekening: het parcours van de editie van 2013 kleurde ook volledig blauw-wit-rood, maar die startte op het eiland Corsica.Het aantal Nederlanders op de voorlopige deelnemerslijst. Het laagste aantal sinds 2007, toen er eveneens zeven Hollandse coureurs in Londen aan de start stonden.Ook het aantal Belgische deelnemers knikt omlaag: 17 stuks, na 21 vorig jaar (toen het hoogste aantal sinds 1994), en 19 in 2018.Het Colombiaanse pigment van de Tour is wel fel toegenomen: van vier deelnemers vorig jaar naar tien voor deze editie, het meeste sinds 1992.Zoveel jaar wordt Tadej Pogacar de dag na de slotrit van de Tour in Parijs (als het peloton effectief de hoofdstad haalt). Hij is de op twee na jongste renner van het peloton, maar dat hoeft zijn eindklassement niet in de weg te staan. Egan Bernal pakte vorig jaar het geel, als de op één na jongste van het deelnemersveld. In tegenstelling tot de Colombiaan debuteert Pogacar wel in de Tour, een jaar na zijn derde plaats in de Vuelta van 2019. De Sloveen kan de eerste renner op het podium worden in zijn maiden Ronde van Frankrijk sinds Nairo Quintana in 2013, die toen tweede werd na Chris Froome. Het is zelfs al 37 jaar geleden dat een renner bij zijn debuut de Tour won: Laurent Fignon was in 1983 de beste op zijn pas 22e. Zoveel jaar is het geleden dat een renner het puntenklassement in de Giro en de Tour won in hetzelfde seizoen. Een dubbelslag gerealiseerd door Djamolidine Abdoesjaparov, en waar Peter Sagan nu ook op mikt, weliswaar met eerst de Tour en dan pas de Giro. In Frankrijk zou het zijn achtste maillot vert worden, in Italië zijn eerste maglia ciclamino.Opvallend: Sagans laatste zege dateert al van 10 juli 2019, de vijfde Tourrit naar Colmar. Sindsdien staat de twaalfvoudige etappewinnaar dus droog (mede door de coronacrisis), met voorsprong zijn langste periode ooit zonder zege.Ook André Greipel, na Sagan derde op de ranglijst van actieve renners met de meeste etappezeges in de Tour, heeft al sinds 26 januari 2019 niet meer de handen in de lucht gestoken (toen een een ritje in La Tropicale Amissa Bongo).De Duitser tekent op zijn 38e wel nog present in de komende Tour. In tegenstelling tot dertigvoudig ritwinnaar Mark Cavendish, wiens laatste zege al dateert van 8 februari 2018.Voor de zoveelste keer in de Tourgeschiedenis is slechts één rit langer dan 200 kilometer: de twaalfde etappe naar Sarran (218 km), de kortste langste rit ooit in een Tour.Zoveel jaar is het geleden dat de regerende wereldkampioen zijn debuut maakte in de Tour. Oscar Freire, het jaar ervoor de beste op het WK in Lissabon, won in 2002 toen wel een rit, maar gaf na zeven etappes op. Hij krijgt nu een opvolger, want Mads Pedersen start in de regenboogtrui zaterdag in zijn eerste Ronde van Frankrijk. Voor Freire moet je al teruggaan naar Greg LeMond, die als wereldkampioen in 1984 debuteerde in La Grande Boucle.Het aantal Australiërs in het team van het... Australische Mitchelton-Scott, dat wel twee Nieuw-Zeelanders meeneemt naar de Tour. Bij het Britse Team INEOS Grenadiers zit er ook slechts één Brit in de selectie, zoals het Zuid-Afrikaanse NTT amper één (blanke) Zuid-Afrikaan telt: Ryan Gibson. Israël-Start-Up Nation neemt dan weer de eerste Israëliet ooit mee naar de Tour: Guy Niv.Een groot contrast met AG2R waar Oliver Naesen de enige niet Fransman in de selectie is.Ook opvallend: Team INEOS Grenadiers is pas de derde ploeg in Tourgeschiedenis waarvan alle renners een verschillende nationaliteit hebben, na Phonak in 2006 en EF Education in 2019.Zo veel jaar plus 1 maand en 24 dagen zal Philippe Gilbert zaterdag oud zijn. Hij is zo de oudste Belgische deelnemer aan de Tour sinds Lucien Van Impe in 1985. Die begon toen aan zijn laatste Tour op een leeftijd van 38 jaar, 8 maanden en 8 dagen.Ben Hermans (34 jaar, 2 maanden en 22 dagen oud) is dan weer de oudste Belgische debutant in de Tour sinds Ludo Dierckxsens in 1999. Die was toen 34 jaar, 8 maanden en 20 dagen oud toen hij in zijn eerste Ronde van Frankrijk startte, én een rit won.Voor de zoveelste keer sinds het hooggebergte werd geïntroduceerd in de Tour van 2010 ontbreken de mythische beklimmingen van de Aspin, Aubisque, Tourmalet, Ventoux, Alpe d'Huez en Galibier. Voor het eerste sinds 1996 staan ook geen Alpe d'Huez, Galibier of Tourmalet op het menu (al werd toen de Galibier geschrapt wegens sneeuwval).Opvallend: in deze Tour moeten de renners ook slechts één keer boven de 2000 meter klimmen (op de col de la Loze, tot 2302 meter). Ter vergelijking: vorig jaar lagen er nog zeven 'tweeduizenders' op het parcours. En het minimum in de laatste tien jaar was twee (in 2013 en 2014).