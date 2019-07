Straks gaat de Ronde van Frankrijk van start in Brussel. Slechts weinig Belgen kunnen zeggen dat ze in het geel door eigen land reden. Het overkwam Marc Wauters in 2001. 'Ik heb de beelden al honderd keer herbekeken.'

Het is al de 49e keer dat de Ronde van Frankrijk, die aan zijn 106e editie toe is, door België trekt. Hoeveel Belgen konden met de gele trui pronken in eigen land? Onze redactie telde er zestien. Tom Boonen was de laatste in 2006. Daarvoor was het de beurt aan Marc Wauters, die in 2001 de tweede rit naar Antwerpen won, het geel veroverde en op slag een volksheld werd in zijn woonplaats Lummen.

...