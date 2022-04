9.30 uur - de start in Antwerpen

Een mensenzee verdringt zich op de Grote Markt van Antwerpen voor de start van de Ronde van Vlaanderen. Het is alsof iedereen uit een winterslaap is ontwaakt, alsof de levenskracht terug is, alsof de hersenen worden gereinigd. Iedereen die aan de start staat heeft vlinders in de buik. Niet alleen de renners, ook de volgers en journalisten. Er is een soort collectief besef van: vandaag gaat er weer iets gebeuren. Dat zorgt telkens voor een heel vreemde spanning. De Ronde van Vlaanderen is tot in alle geledingen doorgedrongen, iedereen is daarmee bezig, iedereen gaat er naartoe en wil gezien worden. Zelfs politici gebruiken het als schouwtoneel om zich te profileren.

Ronde van Vlaanderen blijft een stuk Vlaams theater, een vlucht uit de werkelijkheid. Bij de voorstelling van iedere vedette weerklinkt een luid applaus. Freddy Maertens bekijkt het vanop afstand, precies 45 jaar nadat hij op weg was naar een zege in de Ronde van Vlaanderen maar gedeclasseerd werd wegens een fietswissel. Maertens kan nog altijd geen stap verzetten zonder dat hij wordt aangeklampt. Een handtekening, een selfie, Vlaanderen koestert zijn helden. Maertens volgt de Ronde van Vlaanderen in de auto van Sport/Voetbalmagazine. Zijn favoriet: 'Tom Pidcock. Die is enorm geëvolueerd. Mathieu Van der Poel is nog niet klaar voor zo'n lange wedstrijd.'