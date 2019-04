In het hoofd van Zdenek Stybar: 'Zonder de Ronde of Roubaix is zijn carrière onvoltooid'

Na winst in de E3 BinckBank Classic is Zdenek Stybar een van de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Aan de vooravond van Vlaanderens Mooiste neemt zijn psycholoog ons mee naar Stybars drijfveren en gedachten.

Toen hij op 1 maart 2011 de overstap maakte van Telenet-Fidea naar het WorldTourteam Quick-Step, waagde Zdenek Stybar een berekende gok. Hij gaf een succesvolle veldritcarrière op in de hoop ooit te schitteren in de grote klassiekers. Algauw won hij een rit in de Vuelta, de Strade Bianche en een rit in de Tour, maar op een eerste Vlaams voorjaarssucces moest hij wachten tot begin dit jaar in de Omloop Het Nieuwsblad. Weinigen volgden zijn parcours van zo dichtbij als professor Bert De Cuyper (KU Leuven), al bijna tien jaar zijn sportpsycholoog.

...