Donderdag en zaterdag rijdt Remco Evenepoel de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic. Vanaf maandag hoopt hij ook te schitteren in de Benelux Tour.

Juli 2017. Remco Evenepoel is pas drie maanden gestart met wielrennen wanneer hij zijn eerste rittenkoers afwerkt: de Ronde van het Baskenland voor junioren. De 17-jarige Schepdaalnaar wint er al meteen de koninginnenrit en wordt tweede in het eindklassement, na de Brit Tom Healy. Een maand later gevolgd door een 52e plaats in de eindstand van de Waalse ronde Aubel-Thimister-La Gleize. 'Slechts' 52e, ondanks een solozege in rit twee. Verklaring: daags voor de eerste etappe had een wagen hem aangereden.

...

Juli 2017. Remco Evenepoel is pas drie maanden gestart met wielrennen wanneer hij zijn eerste rittenkoers afwerkt: de Ronde van het Baskenland voor junioren. De 17-jarige Schepdaalnaar wint er al meteen de koninginnenrit en wordt tweede in het eindklassement, na de Brit Tom Healy. Een maand later gevolgd door een 52e plaats in de eindstand van de Waalse ronde Aubel-Thimister-La Gleize. 'Slechts' 52e, ondanks een solozege in rit twee. Verklaring: daags voor de eerste etappe had een wagen hem aangereden. Ook het seizoen erna (2018), als tweedejaarsjunior, ziet Evenepoel door een val een eindzege in de Ster van Zuid-Limburg in rook opgaan. Al rondt hij ook daar, in de derde rit, een straffe solo af. Daarna is hij niet meer te houden: in gerenommeerde rittenwedstrijden als de Vredeskoers, Trophée Centre Morbihan, GP Général Patton, Aubel-Thimister-Stavelot en de Giro della Lunigiana mag hij op het eindpodium de leiderstrui aantrekken, na telkens minstens twee ritzeges te hebben behaald. Balans in rittenkoersen na zijn twee juniorenjaren: vijf op acht. Een zegepercentage dat in zijn eerste profseizoen logischerwijs flink zakt: in de Rondes van San Juan, Turkije, Romandië en Noorwegen eindigt hij op een 9e, 4e, 76e en 63e stek, zonder ritwinst. Die komt er wel in de Belgium Tour in juni 2019, in Zottegem. Zijn eerste profoverwinning, ook goed voor zijn eerste eindzege in een ronde bij de elite. In de zomermaanden zit eindwinst in de Italiaanse Adriatica Ionica Race en de Deutschland Tour er echter niet in. Al maakt Evenepoel ook daar indruk met respectievelijk een ritzege en een net niet gelukte solovlucht van bijna 100 kilometer. Tussendoor had de 19-jarige neoprof wel al de Clásica San Sebastián naar zijn hand gezet. In zijn tweede profjaar (2020) legt Evenepoel een nog grotere dominantie aan de dag in zijn vier rittenkoersen voor en na de coronabreak. Eindwinst in de Rondes van San Juan, Algarve, Burgos én Polen (zijn eerste WorldTourrittenwedstrijd), inclusief telkens één of twee etappeoverwinningen. Alleen zijn val in Il Lombardia kan zijn opmars stuiten. Na een maandenlange revalidatie hervat de Schepdaalnaar dit jaar in de Giro, met het bekende resultaat. Na een rustperiode is het in juni, in de Belgium Tour, toch weer prijs. Net als half augustus in de Ronde van Denemarken, waar Evenepoel zijn olympische kater doorspoelt. Goed voor zijn vijfde en zesde eindzege in zijn laatste zeven rittenkoersen bij de profs, een totale balans van zeven op dertien. Geen enkele Belg, ook Eddy Merckx niet, kon de voorbije zestig jaar op een leeftijd van 21,5 jaar al zo'n rapport voorleggen. Evenepoel heeft nu zelfs evenveel rittenkoersen op zijn palmares als Tom Boonen en Tim Wellens, de Belgische recordhouders sinds 2000. Met die nuance dat Boonen vier keer de Ronde van Qatar won, maar geen enkele WorldTourronde, terwijl Wellens er vier op zijn erelijst zette. Evenepoel kan zijn ronderapport verder opsmukken in de Benelux Tour. Met een tijdrit van 11 km en heuvelachtige ritten in Limburg, de Ardennen en op de Muur in Geraardsbergen vindt hij er terrein genoeg om het verschil te maken. Al zal de tegenstand wel sterker zijn dan in Denemarken. Misschien zal hij tegen dan ook al een zege in een eendagskoers rijker zijn, want donderdag is Evenepoel topfavoriet in de lastige Druivenkoers in Overijse. Zaterdag rijdt hij voorbij zijn huis in de Brussels Cycling Classic, doorgaans een sprinterskoers. Maar met een Evenepoel in bloedvorm weet je nooit.