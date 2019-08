IN MEMORIAM Bjorg Lambrecht: met een lach en een droom uit het leven gevallen

Hij werd 'Matchbox' genoemd, wegens zijn flitsende demarrages en kleine gestalte. Maar bovenal had Bjorg Lambrecht een ijzeren wil om ooit zijn droom te realiseren: de Tour winnen. Het noodlot heeft er anders over beslist: Lambrecht overleed maandag na een val in de Ronde van Polen.

© AFP