De renners van Lotto Soudal werden gisterenavond in hun hotel in Blagnac, in de buurt van Toulouse, opgeschrikt door een inbreker. De dief stal materiaal van de videoman van het Belgische WorldTour-team.

'Er is iets voor 21 uur gisterenavond ingebroken bij onze videoman', zegt woordvoerder van de ploeg Arne Houtekier. 'Zo'n 50.000 euro aan materiaal maakte de dief proviand. Het gaat om computers, camera's, fototoestellen en lenzen. De diefstal moet in een paar minuten tijd gebeurd zijn. We denken dat het gaat om een doelgerichte actie. De dief moet onze videoman gevolgd zijn vanuit de lobby, waar hij eerst aan het werk was, naar zijn kamer. Daar heeft hij dan snel toegeslagen.'

'Sportief is er geen enkel probleem', vervolgde Houtekier. 'Er zijn fietsen of sportief materiaal gestolen. De dief heeft bewust op technisch materiaal gemikt. De politie is nadien ter plaatse gekomen, net als de mobiele politie die met de Tour meerijdt. Er loopt een onderzoek en de recherche neemt dat heel serieus. Wij kunnen met het team enkel hopen dat daar iets uit voortkomt.'

De diefstal komt een beetje als een domper bij de Belgische wielerploeg. Ze wonnen gisteren namelijk een tweede rit in deze Ronde van Frankrijk met sprinter Caleb Ewan, na de solo van Thomas De Gendt vorig weekend.