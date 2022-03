Wout van Aert heeft vrijdag de E3 Classic Harelbeke op zijn naam geschreven. De Belgische kampioen rondde met zijn teammaat Christophe Laporte na 203,9 kilometer, met start en aankomst in Harelbeke, een knappe vlucht af en kreeg de zege van de Fransman cadeau.

Jumbo-Visma domineerde opnieuw de koers en Van Aert kon ontsnappen met Laporte. Beide teammaats reden zij aan zij over de meet, waarbij de Fransman de Belg de winst gunde. De Zwitser Stefan Küng eindigde als derde.

Van Aert volgt op de erelijst de Deen Kasper Asgreen op, die won in 2021. In 2020 ging de E3 niet door wegens de uitbraak van de coronapandemie. Greg Van Avermaet is de laatste Belgische winnaar in 2017.

