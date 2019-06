Wout van Aert heeft de vierde etappe in het Critérium du Dauphiné, een tijdrit van 26,1 kilometer rond Roanne, op zijn naam geschreven. De Brit Adam Yates neemt de leiderstrui over van Dylan Teuns.

Het is voor Van Aert de eerste winst op WorldTour-niveau.

De renner van Jumbo-Visma reed een chrono van 33:38 op de tabellen. Daarmee hield de Belg de Amerikaan Tejay van Garderen (34.09) en de Nederlandse topper Tom Dumoulin (34:25) achter zich.

Yates eindigde als zesde in 34:34, en klimt daarmee in de algemene stand naar de kop. Teuns volgt op vier seconden.

Chris Froome kwam tijdens een verkenning van de tijdrit ten val. De Brit werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en dus was het snel duidelijk dat hij niet meer kon starten in de vierde rit. Nadien bevestigde zijn team Ineos dat Froome niet zal kunnen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk, die begin komende maand van start gaat in Brussel.

Donderdag volgt de vijfde rit. De renners moeten dan 201 kilometer overbruggen van Boën-sur-Lignon tot Voiron.