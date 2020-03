Nicolas Portal, ploegleider bij Ineos, is dinsdag op 40-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat meldt het Britse WorldTeam op Twitter. De Fransman wordt het "sportieve brein" achter de Tourzeges van Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019) genoemd.

"Diep bedroefd moeten we het overlijden van onze geliefde teammaat, collega en vriend Nico Portal melden", twitterde Ineos. "Nico overleed deze namiddag in zijn huis in Andorra."

Zelf was Portal profrenner van 2002 tot 2010. In die periode boekte de hardrijder slechts één zege. In 2004 won hij een rit in het Critérium du Dauphiné (2.BC).

Wegens hartritmestoornissen moest hij al vroeg een punt achter zijn loopbaan zetten. Hij sloot zijn carrière af bij Sky, de voorloper van Ineos.

