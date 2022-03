De Internationale Wielerunie (UCI) heeft de wijziging voor Pavel Sivakov van de Russische naar de Franse nationaliteit officieel goedgekeurd. Dat heeft zijn team INEOS Grenadiers vrijdag gemeld. De 24-jarige Sivakov koerst voortaan dus onder Franse vlag.

'Ik ben geboren in Italië en verhuisde naar Frankrijk toen ik een jaar oud was', legt Sivakov op de INEOS-site uit. 'Frankrijk is de plaats waar ik ben opgegroeid en mijn opleiding heb genoten en waar ik verliefd ben geworden op de koers. Het voelt als mijn thuis.'

'Ik wilde al een tijdje de Franse nationaliteit krijgen en had het verzoek ingediend bij de UCI, maar gezien wat er momenteel in Oekraïne gebeurt, wilde ik dit proces versnellen', gaat de renner voort. 'Ik wil de UCI en het team INEOS Grenadiers bedanken voor hun steun en hun hulp om dit te verwezenlijken. Dat ik nu de kans krijg om als Fransman aan internationale wedstrijden deel te nemen, maakt me ongelooflijk gelukkig. Het zou een droom zijn om in Parijs te koersen op de Olympische Spelen van 2024 voor Frankrijk.'

'Zoals ik al eerder heb gezegd ben ik volledig tegen deze oorlog en al mijn gedachten gaan uit naar het Oekraïense volk. Net als de meeste mensen in de wereld hoop ik op vrede en een snel einde aan het lijden in Oekraïne.'

