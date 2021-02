Vlaanderen heeft van de UCI, de internationale wielerunie, het 'Bike Region Label' gekregen. Dat maakt de unie donderdag bekend in een persbericht. Het UCI Bike Region Label erkent regio's die belangrijke UCI-evenementen organiseren, maar ook sterk inzetten op het promoten van fietsen.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft, samen met Toerisme Vlaanderen en Sport Vlaanderen, in juni 2020 de aanvraag ingediend voor het UCI Bike Region Label.

Het label wordt nu toegekend omdat Vlaanderen aan de voorwaarden van de UCI voldoet. Zo organiseert Vlaanderen in september 2021 het wereldkampioenschap wielrennen. Verder zal Vlaanderen samenwerken met de provincies en lokale besturen om concrete acties op poten te zetten die het fietsen in Vlaanderen een duwtje in de rug geven.

Ten slotte heeft Vlaanderen de afgelopen jaren de fietsinfrastructuur verbeterd en verkeersveiligheid sterk gepromoot, waardoor er een duidelijke toename was in het fietsgebruik. Ook dat waren voorwaarden om het label te kunnen ontvangen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is erg tevreden dat de inspanningen van de Vlaamse regering erkend worden door dit label. 'Deze erkenning geeft een boost om komende jaren verder te werken op het uitgestippelde (fiets)pad', reageert ze. Ook minister van Toerisme, Zuhal Demir, en minister van Sport, Ben Weyts, reageren tevreden. 'Vlaanderen ontvangt al een prijs nog voor het WK gereden is', lacht Weyts.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft, samen met Toerisme Vlaanderen en Sport Vlaanderen, in juni 2020 de aanvraag ingediend voor het UCI Bike Region Label. Het label wordt nu toegekend omdat Vlaanderen aan de voorwaarden van de UCI voldoet. Zo organiseert Vlaanderen in september 2021 het wereldkampioenschap wielrennen. Verder zal Vlaanderen samenwerken met de provincies en lokale besturen om concrete acties op poten te zetten die het fietsen in Vlaanderen een duwtje in de rug geven. Ten slotte heeft Vlaanderen de afgelopen jaren de fietsinfrastructuur verbeterd en verkeersveiligheid sterk gepromoot, waardoor er een duidelijke toename was in het fietsgebruik. Ook dat waren voorwaarden om het label te kunnen ontvangen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is erg tevreden dat de inspanningen van de Vlaamse regering erkend worden door dit label. 'Deze erkenning geeft een boost om komende jaren verder te werken op het uitgestippelde (fiets)pad', reageert ze. Ook minister van Toerisme, Zuhal Demir, en minister van Sport, Ben Weyts, reageren tevreden. 'Vlaanderen ontvangt al een prijs nog voor het WK gereden is', lacht Weyts.