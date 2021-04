Zondag wordt de op een na kortste Amstel Gold Race ooit gereden. Is dat een voordeel voor Wout van Aert?

218,7 km wordt de afstand van de Nederlandse wielerklassieker, de kortste editie sinds de tweede, in 1967, toen Arie den Hartog won. Ter vergelijking: in de laatste Amstel Gold Race, in 2019, moest Mathieu van der Poel nog 265,7 km afleggen. Dat was toen de op een na lángste afstand ooit. Vorig jaar vond de koers in Nederlands Limburg niet plaats, vanwege de coronacrisis. Dit seizoen kon organisator Leo van Vliet wel een alternatieve route uitstippelen, zonder toeschouwers. Renners zullen zo twaalf lokale rondes, plus één finaleronde rijden, op een parcours door Valkenburg, Maastricht en Eijsden-Margraten. In elke lokale omloop van 16,9 km krijgen ze de Geulhemmerberg (1 km aan 5%), Bemelerberg (900 m aan 4,5%) en de Cauberg (800 meter aan 6,5%) voorgeschoteld. Behalve in de 15,9 km lange laatste lus, want daarin is de Cauberg niet opgenomen. Die slotronde, met aankomst op de Rijksweg in Berg en Terblijt, is dezelfde als in 2018 en 2019. Door het plaatselijke en 47 km kortere parcours is ook het aantal hoogtemeters kleiner: in plaats van 3500 nu zo'n 2600, wat de lastigheidsgraad flink terug schroeft, zeker bij goed weer. Ter vergelijking: de Brabantse Pijl, die vandaag (woensdag) gereden wordt, telt iets minder dan 200 km, goed voor ongeveer 2000 hoogtemeters. Aan die koers neemt Wout van Aert voor het eerst in zijn carrière deel. Zondag start de Kempenaar voor de tweede maal in de Amstel. Toen was hij te vermoeid na Parijs-Roubaix, deze keer zal Van Aert allicht frisser aan de start komen. En met meer winstkansen gezien een grotere kans op een sprint met een beperkte groep.