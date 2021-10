Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag, in het West-Vlaamse Ruddervoorde, de tweede manche van de Superprestige naar zijn hand gezet.

De onlangs 24 jaar geworden West-Vlaming kon na een mistasten van Quinten Hermans net over half cross een solo opzetten en die ook afwerken. Hermans werd tweede voor Toon Aerts. De Nederlander Lars van der Haar eigende zich de vierde plaats toe, voor Laurens Sweeck. Iserbyt is met deze zege leider in het regelmatigheidscriterium. Quinten Hermans en Toon Aerts volgen samen op de tweede plaats met 28 punten.

Het was Kevin Kuhn die de bende van bij de start op sleeptouw nam. Achter de Zwitserse kampioen volgden gezwind onder meer Eli Iserbyt, Vincent Baestaens en Lars van der Haar. Iserbyt nam even over maar dat was niet echt naar de zin van de Zwitser die zich opnieuw naar de leiding knokte. Er vormde zich een grote kopgroep die de tweede ronde aansneed.

Voor het drietal Hermans, Iserbyt en Aerts ging het te traag. Zij versnelden en begonnen aan de derde ronde met een voorsprong van 5 seconden op Van der Haar, Vandebosch, Sweeck en Orts. Aerts moest even inhouden en zo waren Iserbyt en Hermans snel alleen. Bij een nieuwe tempoversnelling van Hermans moest ook Iserbyt even passen. Bij de passage aan de zandbak sloot de West-Vlaming echter ook weer aan. Aerts, Van der Haar en Sweeck volgden op 25 seconden. Vandebosch reed op stek zes gevolgd door de Spaanse kampioen Felipe Orts.

Net als in Iowa City verslikte Quinten Hermans zich vervolgens in de balken. Eli Iserbyt kwam zo alleen op kop te liggen en koos ervoor om de rest van de cross solo af te werken. Hij begon aan de laatste drie ronden met een voorgift van 10 seconden op Hermans. Die laatste maakte opnieuw een foutje en zo werd zijn achterstand op de Europese kampioen terug wat groter. Iserbyt begon aan de slotronde met een voorgift van een halve minuut op Hermans. Aerts reed als derde rond, net voor zijn teamgenoot Lars van der Haar. Iserbyt kwam niet meer in de problemen en liet na Lokeren, Beringen, Bredene, Waterloo en Iowa City in Ruddervoorde zijn zesde zege van het seizoen optekenen. Op de erelijst in Ruddervoorde volgt hij zichzelf op.

